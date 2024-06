La cantante Katy Perry está usando sus atuendos más atrevidos durante la Semana de la Moda de París y para muestra un enorme abrigo Balenciaga que llevó sin nada más debajo.

Katy Perry, de 39 años, asistió al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de Alta Costura en París. Fue el centro de los reflectores al usar un atuendo compuesto por el enorme abrigo que llevó sin camisa y al estilo braless.

Combinó la prenda de invierno con medias rasgadas, muy al estilo de Bianca Censori. Las medias cubrían hasta sus zapatos. Llevó gafas oscuras y sus estilistas peinaron su cabellera en una coleta trenzada.

Katy Perry. Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Aunque la cantante atrajo las miradas, recibió decenas de críticas en redes sociales por promover una marca que realizó campañas publicitarias indebidas con menores. “Querida, no necesitas asociarte con esa marca” y “Es muy triste que las celebridades no usen su voz para manifestarse contra las atrocidades en el mundo” fueron algunos de los comentarios”.

De esta manera, la cantante se envolvió en la polémica días antes de lanzar su nuevo sencillo. Además, de acuerdo con la opinión pública, Katy usó un atuendo muy al estilo Kim Kardashian y Bianca Censori, ex pareja y pareja del rapero Kanye West.

Kim dijo en un episodio anterior de The Kardashians: “Kanye siempre me ha vestido. A principios de los años 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos al azar con todos estos looks y cuál debería ser mi estilo”.

Katy Perry también lució en Instagram un vestido de red y múltiples moños y zapatos de tacón de vértigo.

La cantante de 39 años ha desatado especulaciones sobre su nueva apariencia, pues algunos usuarios de redes sociales señalan que bajó de peso muy rápido.

Una fuente dijo al tabloide Daily Mail que Katy adoptó la dieta de su prometido, Orlando Bloom. Ésta consiste en eliminar los alimentos procesados y frenar el consumo de alcohol.

“Le encanta la comida salada, le encantan los nuggets de pollo y la comida azucarada, pero recientemente ha sido mucho más disciplinada y ha elegido seguir la dieta de Orlando.'Ha estado entrenando más porque quiere hacer algunos shows para promocionar su próximo álbum, así que ahora es el momento de lucir genial”, dijo la fuente.

También se reveló que Orlando Bloom ha sido su mano derecha en el proceso, pues comen lo mismo y hacen ejercicio por igual.

“Su pérdida de peso no tiene nada que ver con la ayuda de medicamentos para bajar de peso. Simplemente trabajó duro y come mejor que nunca”, sostuvo la fuente.

Orlando Bloom había dicho previamente a la revista GQ que ha tratado de eliminar el azúcar y camina mucho y a menudo anda en bicicleta.