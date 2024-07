Una vez más Danna Paola volvió a causar polémica por una de sus declaraciones: en esta ocasión, la cantante de “Mala Fama” aseguró conocer la clave de la felicidad, revelación que causó burlas y toda clase de comentarios en redes sociales, las cuales se fueron con todo contra ella. En su más reciente entrevista, la estrella causó revuelo al hablar sobre la razón por la que las personas son infelices y el video fue duramente criticado.

Danna Paola sigue “cayendo” de la gracia del público, así lo afirman usuarios de redes, quienes no dan crédito a su último comentario, el cual ha generado una ola de críticas, tanto que han pedido que ya no le den espacio en los programas ni le presten un micrófono, porque sólo emite opiniones desafortunadas.

En una entrevista para el podcast de la actriz Vicky Martin Barrocal, Danna Paola aseguró que la gente es infeliz porque no tiene sexo. “¿Estás completamente convencida de eso?”, a lo que la famosa cantante respondió que sí.

Agregó: “Cuando tienes una buena vida sexual, uno vive feliz. La sexualidad al final no tiene que ver con un chico, o sea que la sexualidad es consigo misma. La sexualidad es abraza tu feminidad y la sexualidad de la mujer viente antes de eso”. Cientos de internautas compartieron el video y se dijeron indignados por la forma de pensar de la intérprete de “Oye Pablo”.

“Mentiras no dijo, la piel se marchita y el pelo se ve opaco, el mal sexo se ve de lejos”, “No sabe de lo que habla” y “Se ve más bonita cuando no dice nada”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios, quienes criticaron fuertemente a la cantante porque consideran que habla desde su “privilegio” y “burbuja” pues hay muchas otras razones que provocan la infelicidad en las personas y no tienen que ver con la “falta de sexo”.

Danna Paola: Ls gente infeliz, es porque no tiene sexo.

¿Que opinan de esta “teoría”? 👀🤔

pic.twitter.com/noWWQ0wFoM — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 3, 2024

Los escándalos más polémicos de Danna Paola

La carrera de Danna Paola se ha visto afectada por varios escándalos a lo largo de los últimos años; algunos de los que causaron más polémica y se hicieron virales son:

Su noviazgo con Eleazar Gómez

Danna Paola sostuvo un romance con el actor que era nueve años mayor que ella; se dice que su relación era muy tóxica y existen videos de la expareja peleando en lugares públicos.

Romance con David Chocarro, quien estaba casado

Fue durante su participación en la telenovela, ‘La Doña’, que se rumoró que Danna Paola tenía un romance con su compañero de reparto, David Chocarro, quien estaba casado.

Pelea con concursante de La Academia

Danna Paola se ofendió por el comentario de uno de los participantes del concurso, por lo que lo enfrentó en pleno programa en vivo, lo que causó un fuerte escándalo: “Has crecido muchísimo, eres un artista redondo, ha sido disciplinado, tú dime, ¿así no soy cul3r@ contigo? Por que no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen de mí. Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, fueron las palabras de la famosa.

Sale corriendo de un restaurante

En redes sociales la criticaron por su actitud de "diva" al correr de un restaurante cuando nadie la perseguía. Ella se defendió en redes diciendo: “Corrí porque me equivoqué de plaza no porque me estarían siguiendo ja, ja, ja, ja”

Acusada de hacerle bullying a una chica en Twitter

La cantante pidió a sus seguidores que le mandaran mensajes a una usuaria de Twitter para que cambiara su user y así ella poder usar su nuevo nombre artístico (Danna). La petición de la famosa se salió de control y tuvo que salir a pedir disculpas.

Señala que prefiere España en vez de México

Durante una dinámica en un programa de radio chileno, Danna Paola fue sometida a una serie de preguntas en las que le cuestionaban qué prefería. Cuando le dijeron qué le gustaba más si España o México, ella respondió que España.