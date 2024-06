Danna Paola lo vuelve a hacer y una vez más le llovieron críticas por mostrar su "amor" a España: en su más reciente aparición pública, la cantante apoyó a la selección española que se encuentran disputando la Eurocopa y se olvidó por completo de la selección mexicana, la cual hará su debut en la Copa América en unos días. En redes sociales criticaron a la estrella por "aferrarse" a España, aun cuando no logra vender todos los boletos de su próximo concierto en dicho país.

Danna Paola vuelve a estar en medio del escándalo por un comentario relacionado con su "amor" por España. En meses pasados, la estrella de la música fue duramente criticada por decir que prefería a España sobre México; tras decir esto, y varios días después, en un breve encuentro con medios de comunicación, intentó calmar los ánimos y dijo “Yo viva México por siempre, los amo, bye”.

En esta ocasión, Danna Paola asistió como invitada al programa de televisión "La Resistencia"; durante el show, reveló que ve mucho futbol gracias a su novio, a lo que el presentar, David Broncano, le pidió que le enviará un mensaje de apoyo a España ahora que se encuentra disputando la Eurocopa.

Danna Paola no dudó en enviar su apoyo y les dijo “échenle ganitas”. Para algunos usuarios, estas palabras fueron certeras pero discretas, pues ya no quiere generar polémica y menos ahora que aseguran no ha logrado vender todos los boletos de su concierto en España.

🇪🇸 Se filtra el vídeo de motivación de los jugadores de la @SEFutbol 🇪🇸



Échenle ganitas. #LaResistencia @dannajustdanna pic.twitter.com/JM2kGRsNrc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 17, 2024

Danna Paola en serios problemas: no logra vender todos los boletos para su concierto en España

Danna Paola ese presentará el próximo 22 de junio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, ubicado en Madrid, España. Medios nacionales reportaron que la cantante mexicana no ha logrado vender todas las entradas, incluso aseguran que el recinto no está ni a la mitad de su capacidad total.

Los precios de los boletos del concierto de Danna Paola en Madrid van desde los 35 hasta los 60 euros, es decir, entre 680 y 1,180 pesos mexicanos. Usuarios de redes sociales aseguraron que con esta situación se demuestra que la famosa no es tan querida en España como ella piensa, incluso señalan que estaría recibiendo “su merecido” por despreciar a los México.