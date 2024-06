Antoine Griezmann, delantero de Francia, no pudo confirmar si su compañero Kylian Mbappé, con una fractura en la nariz, podrá jugar frente a los Países Bajos, en el segundo encuentro de su selección en la Eurocopa.

"Está muy bien, le ha bajado la inflamación, pero ya veremos en el último momento dependiendo de sus sensaciones", dijo en rueda de prensa el jugador del Atlético de Madrid.

También explicó que su equipo tendrá que "adaptarse" si finalmente Mbappé no puede participar ante el combinado dirigido por Ronald Koeman y señaló que "tener o no tener a uno de los mejores jugadores del mundo" con Francia "cambia muchas cosas" a la hora de afrontar los partidos. "Eso también debe ser parte de nuestras fortalezas", apuntó.

Previo al encuentro de Francia contra Países Bajos, Kylian Mbappé entrenó con una máscara con los colores de su país: azul, blanco y rojo.

Posturas políticas, partidos y compañeros de juego del francés

Griezmann también habló sobre la ineficacia de Francia en su primer partido ante Austria y recordó que su equipo perdió las dos o tres oportunidades claras que tuvo para aumentar un resultado que finalmente fue muy ajustado (0-1). "Pudimos haber matado el partido pero no lo hicimos. Sabemos muy bien que hay que cerrar los partidos, de lo contrario te pueden empatar en el último segundo. Intentaremos mejorar eso", señaló.

Respecto a la política de Francia, con unas elecciones legislativas en el mes de julio y con algunos jugadores de su país pidiendo el voto contra la extrema derecha, Griezmann no quiso pronunciarse igual que compañeros como Mbappé: "Todo lo que es política es muy serio, muy complicado y bastante privado. Estoy aquí como futbolista, tengo mucha notoriedad, pero no tengo por qué utilizarla", aseguró.

Asimismo, tuvo buenas palabras para Ronald Koeman, el técnico de los Países Bajos y con quien coincidió en el Barcelona: "Siempre me decía lo que pensaba, lo que no ocurre con todos los entrenadores. Me encanta su estilo de juego, tienen muchas lesiones, pero es un equipo que domina muy bien su estilo", indicó.

Y aunque reconoció que frente a Austria tocó "menos balones de lo habitual", dejó claro no estar frustrado por no haber participado demasiado en el juego de la selección francesa.

También tuvo palabras para N'Golo Kanté, a quien dijo conocerle "muy bien" desde hace tiempo y manifestó que hace muy buen trabajo defensivo beneficioso para Francia. "Es un placer tenerlo con nosotros, esperamos que siga así el mayor tiempo posible", reconoció.

Por último, preguntado por una comparación entre Mbappé y Cristiano Ronaldo, manifestó que el camino del jugador del Real Madrid "es excepcional" y pidió que se deje de intentar comparar a un jugador y a otro porque cada uno tiene "su propio estilo y creará su propia historia".