Disfrutemos a Messi y a Di María, porque no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén, señaló el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, este miércoles en la antesala del partido inaugural de la Copa América de Estados Unidos-2024 ante Canadá en Atlanta.

"El balance (desde el 2021), más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora", dijo Scaloni en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.

Lionel Messi, de 36 años, disputará su séptima Copa América, quizás la última de su extraordinaria carrera, mientras que el 'Fideo' Di María, de la misma edad, jugará su sexto torneo continental, en la que será su despedida de la selección argentina tras casi 16 años defendiéndola.

El timonel de la Albiceleste advirtió que la edición de Estados Unidos-2024 no solamente "será difícil" para su seleccionado, que defiende el título conseguido en Brasil-2021, y destacó la calidad de Canadá, un rival que "nos planteará una dificultad máxima".

"(Canadá) es un rival difícil, así que el que piense que está todo dicho se equivoca. Es un rival complicado y nosotros estamos preparados para hacer nuestro partido sabiendo la dificultad del rival y que es el primer partido y lo importante que eso siempre es".

Scaloni evitó revelar el once titular ante los canadienses, su primer rival en el Grupo A, que completan Chile y Perú, pero aseguró tener el equipo confirmado. "Conmigo juega siempre el que está mejor", remarcó.

"A (Leandro) Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial (ante Arabia Saudita) porque pensamos que había otros chicos que estaban mejor. Y, por algo, ahora lo tengo al lado", respondió mientras miraba al volante de la AS Roma, una de las cartas fijas ante los 'canucks'.

"Las conclusiones de los últimos dos partidos (amistosos contra Ecuador y Guatemala) es que los que han jugado están bien. Algunas dudas que teníamos con algunos las hemos resuelto. Que el que juegue demuestre que no quiere perder el puesto. Hicimos algunos retoques y queremos mejorar", insistió.

"Siempre digo que el rival a batir, respetando siempre a todos, es Argentina, es saber cómo afrontamos el partido nosotros y a partir de ahí siempre hay que tomar recaudo del rival, así que es una buena prueba este partido ante Canadá", advirtió el entrenador de 46 años.

Paredes, a su turno, se manifestó "listo" para "un nuevo desafío con la selección" y valoró la importancia de empezar ganando en la competencia.

"Hemos visto un poco de Canadá en videos. Sabemos la dificultad que tienen este tipo de partidos, por lo que lo enfrentaremos al 100x100", agregó el volante.

"Afrontar una Copa América siendo los campeones es un desafío lindo. Sabemos lo importante que es. Ojalá podamos empezar con el pie derecho y si nos toca conseguir el título será muy importante", puntualizó.