Debido a las críticas que tuvo “Aventurera” por el desempeño de Irina Baeva en el escenario, Juan Osorio anunció que en unos días presentará a otra actriz que entraría en sustitución de la famosa rusa. Cuando le cuestionaron quién sería y se le mencionó el nombre de María León, el productor sonrió y dio a entender que sería la bailarina mexicana quien entraría a la obra. ¿Quién es María León, la posible nueva “Aventurera”? Conoce su edad, peso, medidas y todos los detalles de su vida.

La presión y las críticas hacia Irina Baeva por su papel como “Aventurera” sobrepasaron al productor de la obra, Juan Osorio, al grado de que finalmente decidió sustituir a la actriz rusa para evitar que la obra siguiera teniendo presentaciones casi vacías, críticas en medios de comunicación y miles de comentarios negativos en redes sociales.

Aunque en un inicio Juan Osorio aseguró que Baeva no se iría, hace unas horas confirmó la noticia de la sustitución de Irina en la obra musical. “El productor Juan Osorio confirmó en exclusiva a Televisa Espectáculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva “Aventurera”, publicó en su cuenta de X dicho medio. Al preguntarle al productor quién sería la actriz que entraría, se negó a revelar el nombre.

Pero cuando se le cuestionó si podría ser María León la nueva “Aventurera”, el famoso productor hizo una seña con su mano afirmando, lo que para muchos significó un sí. Pero, ¿quién es la mexicana que entraría a sustituir a Irina Baeva?

¿Quién es María León, la probable nueva “Aventurera”?

María Elizabeth León Herrera nació en Zapopan, Jalisco, el 14 de febrero de 1986; actualmente, tiene 38 años y es cantante, bailarina, actriz y compositora, exvocalista de T’ de Tila y de la conocida banda Playa Limbo. En 2016, debutó como actriz al participar en la serie “Guerra de ídolos”, de Telemundo y Netflix.

Desde muy temprana edad comenzó sus estudios en la música: aprendió a tocar piano y guitarra. En los últimos años ha sido reconocida por su habilidad en el baile y el pole dance, disciplina en la que destaca por las acrobacias y la gran fuerza que muestra.

Peso y medidas de María León, la nueva “Aventurera”

María León pesa 48 kg y mide 1.59 cm. El resto de sus medidas no han sido reveladas, ya que la actriz jalisciense cuida mucho este tipo de información y prefiere mantenerla en privado.

¿Quién es la pareja de María León?

El novio actual de María León es el modelo y bailarín estadounidense Allen Genkin, quien ha sido parte de exitosos programas como “Dancing with the Stars”, “So You Think You Can Dance” y actualmente en "Mira Quién Baila”. Hoy en día tiene su propia academia de baile fitness, la cual se llama "Sweat Dancefit". También tiene cercanía con Selena Gómez, pues en este año compartió un TikTok bailando “Calm Down” en la playa junto a ella.

¿María León tiene hijos?

María León no tiene hijos, pero sí ha manifestado su deseo por convertirse en mamá. En una entrevista señaló que está dispuesta a asumir la responsabilidad que representa tener un bebé.