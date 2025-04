Ángela Aguilar prometió a sus fanáticos lanzar nueva música próximamente, aún en medio de la interminable polémica que protagoniza con Christian Nodal.

Hace unos días, tras el lanzamiento de la canción de Cazzu, Con Otra, la hija de Pepe Aguilar dio el adelanto de lo que será su nueva canción: “Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”.

En lo que ocurre el estreno de su siguiente trabajo de estudio, en redes sociales comenzó a circular una canción, supuestamente escrita e interpretada por Ángela, en la que se lanza una indirecta para Cazzu y se aborda la forma en que inició su romance con Nodal.

Cabe destacar que hasta el momento no hay una publicación oficial de dicha canción ni Ángela Aguilar ha hecho promoción, por lo que se comenta que es generada por la inteligencia artificial (IA), aunque cumple con las características que dijo Ángela que tendría su nueva música en una entrevista con Billboard: canciones con mariachi y la mezcla de otros géneros.

¿Qué dice la canción?

La supuesta canción de Ángela Aguilar dice que ella no robó nada a nadie, haciendo referencia a lo que se comenta que le bajó el novio a Cazzu hace casi un año, también dice que ella se convirtió en la paz que él (Nodal) ya no tenía a su lado. “No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que él ya no pudo hallar”, dice la canción.

La letra de algunos fragmentos de la canción hacen referencia y sirven como una respuesta a la canción de Cazzu Con otra, en la que la argentina habla de lo que “robado viene, robado se va”.

La filtración de esta composición, sea de Ángela Aguilar o de IA ocurre después de que la cantante dijera en los premios Women in Music de Billboard que durante este año se le señaló por una narrativa equivocada de una historia que ni siquiera ha contado.

“He tenido que llorar el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado. Y sin embargo, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie, porque la música es lo que soy”, señaló.

¿La canción es de Ángela Aguilar o está hecha con IA?

En redes sociales se dice que la canción suena demasiado bien para ser interpretada por Ángela, incluso los internautas aseguran que se trata de una canción hecha por inteligencia artificial, que imitó su voz y estilo para hacer que suene como si en realidad fuera Ángela.

“No es Ángela, es IA”, “Sí, ella no ha hecho esa canción. Ponle atención a la letra y búscala en su canal. No es verdad, es IA”, comentan los usuarios de TikTok.

Si bien algunos usuarios han descartado que se trate de una canción original de Ángela, otros han decidido creer que es real y han dicho que suena bastante bien y que es la mejor forma de “mandar a callar a Cazzu” hasta el momento.

“Wooo, hermosa canción, con esta canción mandaste a callar a Cazzu”, “Ángela no pierde su esencia ni su buena educación, defiende su amor con clase y educación, hermosa canción”, “Bravo Ángela, contesta y enséñales quién es la mejor”, comentan.

La publicación de dicha canción ha causado revuelo, aún cuando no se sabe si es original o si es inteligencia artificial; además de comentarios como los ya mencionados, los internautas aseguran que podría convertirse en el siguiente “himno a las amantes” y que debería llamarse “Canción de las amantes”.

Letra de la supuesta “nueva canción” de Ángela Aguilar

Lo vi sentado, con la mirada perdida,

con una copa, pero el alma vacía

Ella a su lado, pero tan lejana

y yo entendí que su amor no bastaba

No dije nada, sólo te escuché,

contaste historias que ni ella sabía

En cada sorbo fuiste a entender

que el corazón se hago en la rutina





Y aunque digan que te lo robé,

tú sabes bien que él dejó la puerta abierta

Yo no obligué a su piel a querer,

pero era un cuerpo con el alma incompleta





Ve, linda, dile que fue casualidad

que el destino no pregunta, sólo da

No me culpes, yo no fui la tempestad,

yo fui la paz que él ya no pudo hallar





No hubo promesas, no hubo traición

sólo verdades que dolían calladas

Si el amor pesa más que el error,

entonces dime quién carga la balanza

Él no es un premio, un trofeo dorado,

no es de quien lo tenga, sino de quien lo entienda

Y sin en mis brazos vuelve a ser el de antes

quizá el problema nunca fue su ausencia





Y aunque digan que te lo robé,

tú sabes bien que él dejó la puerta abierta

Yo no obligué a su piel a querer,

pero era un cuerpo con el alma incompleta





Ve, linda, dile que fue casualidad

que el destino no pregunta, sólo da

No me culpes, yo no fui la tempestad,

yo fui la paz que él ya no pudo hallar





No hubo promesas, no hubo traición

sólo verdades que dolían calladas

Si el amor pesa más que el error,

entonces dime quién carga la balanza