La actriz Sydney Sweeney se robó la atención de sus seguidores en Instagram al publicar una serie de fotografías bajo el agua.

La estrella presumió su figura de impacto ataviada con un diminuto bikini blanco, de contorno negro. El traje de baño dejó a la vista su silueta de reloj de arena.

“La sirena más mágica”, “Una auténtica sirena” y “Podría aprender a nadar por ti” fueron algunos de los comentarios de sus 24 millones de seguidores.

Esta publicación de Sydney Sweeney llega después de que publicara que realizó un safari por Tanzania, en África, por lo que probablemente está de vacaciones disfrutando de sus días de descanso.

Sydney Sweeney, de 27 años de edad, publicó su paseo en globo aerostático y en jeep. En ambos recorridos, pudo apreciar la impresionante fauna del lugar.

El viaje de Sydney Sweeney coincide con los informes de que canceló su boda con Jonathan Davino, en medio de “problemas importantes” que supuestamente han dejado su romance en el aire.

Sydney, de 27 años, y Jonathan, de 41, comenzaron a salir en 2018 y se comprometieron en 2022, pero en su mayor parte mantuvieron su relación privada.

Una fuente dijo al tabloide Daily Mail que la pareja pospuso su boda, que estaba prevista para mayo, explicando que pasaban por un “momento difícil” y que evaluaban si debían seguir juntos o no.

Además, la actriz borró una foto de ella y Jonathan, de 41 años, besándose de una galería de Instagram que había publicado para celebrar el año nuevo.

El medio US Weekly informó que la pareja canceló su boda, pero que siguen juntos. “Sydney y Jonathan han tenido serios problemas, pero no están completamente separados. La situación no es muy buena ahora mismo, pero aún no se rinden. Muchos de sus problemas se deben a que Sydney está extremadamente ocupada con compromisos laborales”, señalan.

Sydney Sweeney se prepara para el regreso de Euphoria y está previsto que protagonice una nueva versión del clásico de Jane Fonda de los años 60, Barbarella. También terminó una película biográfica sobre la boxeadora pionera de los años 80, Christy Martin.

Comentó que filmar esa película ha sido una de las experiencias más emotivas y transformadoras de vida. “Saber lo que ella tuvo que soportar, lo que tuvo que superar para estar allí en ese momento, me dio ganas de llorar. Esta historia es mucho más grande que solo una película. Es un testimonio de resiliencia, supervivencia y de encontrar la fuerza para seguir luchando”.