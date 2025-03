Ángela Aguilar protagoniza la reciente portada de la revista Billboard, que este año la tiene considerada como ganadora en la próxima gala de Billboard Women In Music.

Durante la entrevista que le dio en exclusiva al medio especializado, la artista reveló que se alejó de su padre poco después de contraer matrimonio con su esposo Christian Nodal. Pero, ¿qué pasó entre ellos? ¿fue culpa de Nodal? ¿de las polémicas? Esto es lo que dijo.

En la charla que sostuvo, la heredera de la Dinastía Aguilar reveló que se alejó de su padre, pero no a nivel familiar o por culpa de las polémicas que desató su matrimonio con Nodal, sino que fue una decisión enfocada a lo que quiere hacer profesionalmente.

Ángela detalló que decidió tomar otro camino diferente al de su padre Pepe Aguilar para enfrentarse sola a la nueva era musical que ella misma prepara bajo su propio estilo y sello personal.

“Esta es la primera vez que hago todo por mi cuenta. Me estoy ocupando de los arreglos, eligiendo las canciones, dirigiéndome vocalmente”, señaló. “Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había producido, pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi propio sonido”, añadió.

La esposa de Nodal dijo que tiene miedo de que el álbum, y lo que prepara musicalmente fracase ya que sólo ella tendría “la culpa”. “Es aterrador pensar que, si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”.

Según lo que adelantó, el nuevo álbum mezclará mariachi con elementos modernos, algo que yahoo su esposo con el género popularizado como mariacheño: “Es un álbum completamente de mariachi, pero es un poco diferente; tiene un toque moderno, algunos subgéneros dentro del mariachi que nadie esperaría que yo cantara”.

Los cambios que está haciendo en su estilo surgen de una necesidad de hacer lo que ella quiere para su carrera; en la entrevista dijo que su padre nunca le preguntó lo que quería hacer como cantante cuando la lanzó al medio a los ocho años con un álbum de estudio.

“Nadie realmente me preguntó si quería hacer esto. Simplemente sucedió y estoy feliz de que haya sido así”.

La entrevista que le dio Billboard fue compartida después de adelantar en sus redes sociales el próximo estreno de música nueva. En sus stories de Instagram compartió un fragmento de lo que sería una de sus canciones más reveladoras a nivel personal.

Y es que parece ser que abordará una respuesta a todos aquellos haters que la han criticado por su matrimonio con Christian Nodal y la forma en que inició su relación, aparentemente cuando todavía estaba con Cazzu.

“Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”, cantó Ángela en dicho adelanto.