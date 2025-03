La actriz Elizabeth Hurley presumió la estupenda forma física que mantiene a los 59 años al asistir a una fiesta ataviada con un espectacular vestido blanco.

La estrella británica deslumbró con un vestido de escote que dejó a la vista su diminuta cintura y brazos torneados. Aumentó el glamour con diferentes collares: Uno con piedras grandes y brillantes, otro con piedras que parecían esmeraldas y uno más que brilló en tonos amarillos y dorados. Llevó aretes a juego.

Irradió belleza con un maquillaje donde el protagonista fue el delineador negro para profundizar su mirada. También llevó blush durazno en las mejillas y base para lucir una piel de porcelana. Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas.

Elizabeth Hurley destiló jovialidad en un video que subió a las redes sociales para presumir su atuendo.

Este martes 25 de marzo se robó la atención de sus 3.1 millones de seguidores al felicitar al cantante y compositor Elton Jhon en su cumpleaños 78. Ambos son buenos amigos y constantemente se les ve juntos en eventos y fiestas.

En la postal de felicitación, Hurley se luce en un bikini satinado mientras bromea con el cantante. “Los dos son increíbles”, “Fabulosos” y “Ambos merecen el mundo entero” fueron algunos de los comentarios de sus 3.1 millones de seguidores.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace y múltiples marcas.

Ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.

Logró esta hazaña a los 59 años de edad y dejó claro que no hay límite de edad para lucir fantástica. De hecho, la revista señala que la actriz británica nunca se ha sentido mejor en su piel.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.