La actriz Elizabeth Hurley, quien recientemente fue nombrada la mujer más sexy del mundo, por la revista Maxim, deslumbró al posar en su cuenta de Instagram.

La estrella de Al Diablo con el Diablo mostró toda la belleza que posee a los 59 años ataviada con un espectacular vestido negro de escote.

Dicha prenda tenía tela de malla transparente y múltiples lentejuelas bordadas, con las que destiló glamour. También llevó un collar y aretes de diamantes.

Así como un maquillaje donde destacó el delineador negro alrededor de sus ojos y labial rosa con una cubierta de gloss. Sus estilistas peinaron su cabellera en ligeras ondas.

Elizabeth Hurley asistió a un acto de beneficencia y se tomó una fotografía con la actriz Joan Collins. Sumó más de 90 mil “Me Gusta” y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

Hace un mes, la actriz Elizabeth Hurley desafió todos los estereotipos sobre la edad al ser nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100 de 2024.

A sus 59 años, Hurley demostró que no hay límite de edad para lucir espectacular. La revista destacó que la actriz británica nunca se ha sentido mejor consigo misma.

En una entrevista con Maxim, Hurley expresó la importancia de representar a mujeres de todas las edades. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para tener algo valioso que ofrecer”.

“Encuentra tu zona de confort en lo que haces y piensa en lo que puedes aportar que otros no pueden. Lo mismo aplica a tu apariencia: elimina lo que no te gusta, resalta lo que sí y simplemente disfruta”.

Además también procura su paz mental. En entrevista con Maxime dijo que durante 15 minutos de cada hora, se levanta del escritorio y se va a respirar el aire del “campo profundo”y a echar un vistazo a sus alpacas y campos de cereales.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.