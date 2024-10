Con la llegada del invierno, Walt Disney World Resort en Florida se transforma en un mundo de fantasía lleno de magia navideña. Este año, los visitantes podrán disfrutar de una variedad de entretenimiento y decoraciones espectaculares en todo el Resort, accesibles con su boleto a los parques temáticos.

Actividades de Navidad en Magic Kingdom Park

A partir del 12 de noviembre, Magic Kingdom Park se llenará de alegría con decoraciones festivas en Main Street, U.S.A., y una selección de alimentos y bebidas temáticas. Entre las experiencias destacadas:

Frozen Holiday Surprise: Únete a Olaf y los personajes de Frozen en el escenario del castillo para un espectáculo que transforma el Castillo de Cenicienta en un palacio cristalizado.

Jingle Cruise: Desde el 2 de noviembre, la atracción Jungle Cruise se convierte en Jingle Cruise, ofreciendo una experiencia navideña llena de humor y recuerdos inolvidables.

Actividades de Navidad en EPCOT

Del 29 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, EPCOT celebra el Festival of the Holidays, presentado por AdventHealth. Los visitantes podrán disfrutar de:

Cuentacuentos navideños: Historias de todo el mundo narradas en World Showcase, llenando de alegría y conocimiento sobre diversas celebraciones culturales.

JOYFUL! A Celebration of the Season: Un tributo a la Navidad con música gospel, R&B y canciones navideñas.

Candlelight Processional: Un coro glorioso, una orquesta de 50 músicos y narradores famosos como Gloria Estefan y Edward James Olmos, entre otros.

Holiday Kitchens: Disfruta de la cocina festiva de diferentes países, trayendo tradiciones culinarias al parque.

Living with the Land – Glimmering Greenhouses: Un recorrido especial con luces navideñas, mostrando los alimentos cultivados en los invernaderos del parque.

Esta temporada navideña, Walt Disney World Resort promete ser un destino lleno de magia y alegría para visitantes de todas las edades.

Actividades de Navidad en Disney’s Animal Kingdom

Disney’s Animal Kingdom Theme Park se prepara para alegrar el espíritu navideño de sus visitantes con encantadoras decoraciones festivas y un animado carnaval temático de dinosaurios en DinoLand U.S.A. Este parque promete un día lleno de diversión y festividad.

Novedades y actividades destacadas:

Santa Claus en Restaurantosaurus: Del 12 de noviembre al 24 de diciembre, Santa Claus será el invitado de honor en la 75ª Annual Dino Institute Holiday Party, invitando a todos a unirse a él en esta nueva ubicación festiva.

Encuentro con Mickey y Minnie: Captura un momento especial con Mickey Mouse y Minnie Mouse en su atuendo navideño en Adventurers Outpost.

Merry Menagerie: Reúnete junto al Tree of Life para disfrutar de los títeres de animales invernales, como renos, pingüinos y focas, tallados artesanalmente.

Despertar del Tree of Life: Al caer la noche, los visitantes pueden disfrutar de un deslumbrante despliegue de luz y color, donde los espíritus de los animales cobran vida, creando una experiencia inolvidable.

Actividades de Navidad en Disney’s Hollywood Studios

Desde el 12 de noviembre, Disney’s Hollywood Studios se transforma en un reino de ensueño, combinando la magia navideña con la energía clásica de Hollywood. Este año, nuevas y emocionantes ofertas de entretenimiento serán el centro de atención.

Actividades destacadas:

Holiday Spirit Band: Baila al ritmo de la Holiday Spirit Band en varios lugares del parque, junto con nuevos espectáculos festivos que incluyen músicos navideños y elfos malabaristas.

Toy Story Land: Explora el patio trasero de Andy, adornado con deslumbrantes decoraciones navideñas, y saluda a los personajes de Toy Story en sus mejores galas festivas.

Frozen Sing-Along Celebration: Asiste a la proyección de For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration, con un final festivo especial protagonizado por Olaf.

Sunset Seasons Greetings: Al caer la noche, experimenta la transformación del Hollywood Tower Hotel en una obra maestra de pan de jengibre de los Muppets, un hotel de juguete de Toy Story, un rincón nevado de Arendelle y un pueblo dickensiano de Mickey’s Christmas Carol.

Navidad en el distrito comercial de Disney Springs

Disney Springs ofrece una experiencia mágica con dulces, nieve por la noche, mercancía de temporada y encantador entretenimiento.

Actividades destacadas:

Disney Springs Christmas Tree Stroll: Presentado por AdventHealth, este paseo incluye hermosos árboles temáticos inspirados en Disney Studios, Pixar, Star Wars y más.

Compras navideñas: Explora las colecciones navideñas en World of Disney y Disney’s Days of Christmas para encontrar los regalos perfectos.

Jock Lindsey’s Holiday Bar: Disfruta de deliciosas bebidas y bocadillos de temporada en este lugar frente al agua, transformado en un ambiente navideño.

Encuentros con Santa Claus en Disney World

La temporada navideña está por llegar, y no hay mejor manera de celebrarlo que conociendo a Santa Claus. Aunque Santa tiene una agenda muy ocupada, hay muchas oportunidades para reunirse con él en todo el Resort. Las familias pueden visitar My Disney Experience para revisar los horarios y ubicaciones específicas para conocerlo en persona.