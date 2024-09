La magia de la Navidad pronto llegará a Disneyland California con una serie de eventos y actividades especiales para celebrar la temporada 2024.

El parque se transformará en un paraíso invernal, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable llena de luces, decoraciones festivas y espectáculos deslumbrantes. Además los pequeños podrán conocer a Santa Claus y deleitarse con la gastronomía especial de la temporada.

Fechas para celebrar la Navidad en Disneyland California

No es necesario que estés en Disneyland California el 24 o 25 de diciembre para celebrar las fiestas de Navidad. El resort iniciará los festejos desde el 15 de noviembre de 2024 y terminarán hasta el 6 de enero de 2025.

Atracciones para ver en Disneyland California durante Navidad

A través de un comunicado, señalaron que los visitantes de todas las edades podrán recrear tradiciones emotivas y descubrir sus festividades favoritas, como subir a "it's a small world" Holiday y celebrar el multicultural Disney Festival of Holidays.

Tiana’s Bayou Adventure

Lo increíble de este año es que el 15 de noviembre también abrirá la atracción Tiana's Bayou Adventure, luego de que se reimaginó Splash Mountain. Te esperan paisajes de Nueva Orleans, mucho jazz y encuentros con personajes como la Princesa Tiana y Louis, quienes preparan su celebración de Mardi Gras.

Tiana’s Bayou Adventure – Disneyland Park

No es Navidad sin Santa Claus

Los niños que quieran conocer a Santa Claus y a algunos personajes de Disney podrán ir al Fantasyland Theatre, donde tendrán oportunidades de foto. Mickey y Minnie Mouse tendrán nuevos trajes festivos.

Además, los visitantes podrán ver a Jack Skellington de Tim Burton's The Nightmare Before.

Christmas, pues llevará sorpresas de temporada a Haunted Mansion Holiday.

Disney Festival of Holidays

El encantador y animado Disney Festival of Holidays vuelve a Disney California Adventure Park, ofreciendo una temporada llena de diversas celebraciones en el sur de California. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia selección de comidas y bebidas deliciosas, entretenimiento en vivo variado, mercancía exclusiva del festival y muchas sorpresas más.

Festive Food Marketplaces

El Sip and Savor Pass, disponible en versiones de cuatro u ocho cupones, permite a los visitantes canjear digitalmente estos cupones por alimentos y bebidas no alcohólicas en los mercados y restaurantes participantes de Disney California Adventure Park. Así que, ¡bienvenido el sabor de la Navidad a Disneyland!

¡Viva Navidad! Celebración multicultural

Paradise Gardens será el escenario del regreso de Disney ¡Viva Navidad!, una celebración cultural que incluye actividades diarias de manualidades, platillos especiales en Paradise Garden Grill, música en vivo y decoraciones inspiradas en las tradiciones latinoamericanas. Los visitantes podrán encontrarse con Mickey Mouse, Minnie Mouse, Los Tres Caballeros y Mirabel de Encanto.

La fiesta callejera Disney ¡Viva Navidad! se presentará en días selectos, con Los Tres Caballeros, bailarines de folclor mexicano, mariachis y percusionistas de samba brasileños. En los días en que no se realice esta fiesta, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos festivos con Mirabel de “Encanto” o Miguel de “Coco” frente a la entrada de Paradise Gardens Park. Horarios disponibles en la app.

Fuegos artificiales y nieve en Disneyland

No te puedes ir sin ver el espectáculo de fuegos artificiales Believe... In Holiday Magic en Disneyland Park. La nieve está programada para caer todas las noches a lo largo de Rivers of America cerca de "it's a small world" Holiday y en algunas partes de Main Street, U.S.A.

Por otro lado, “cientos de fuentes bailarán al ritmo de la música festiva y los brillantes copos de nieve llenarán Paradise Bay cada noche durante el maravilloso espectáculo nocturno World of Color – Season of Light en Disney California Adventure Park.

Del 29 de noviembre al 5 de enero, también caerá nieve en el reimaginado extremo oeste de Downtown Disney District.

Tour de historias navideñas

Durante el Holiday Time en el Tour Guiado de Disneyland Resort, los visitantes pueden disfrutar de historias navideñas sobre Walt Disney y su familia. El tour incluye dulces temáticos de la temporada y un espacio reservado para el desfile “A Christmas Fantasy Parade”.

Decoración y entretenimiento navideño en los hoteles de Disneyland

Los hoteles de Disneyland Resort ofrecerán entretenimiento y ofertas especiales para la temporada navideña. En el lobby del Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, los visitantes podrán admirar una impresionante casa de jengibre, mientras que en Storytellers Café se celebrará el desayuno y brunch de Mickey’s Holiday Pajama Party con decoración festiva y personajes en pijamas navideñas.

Además, el Tenaya Stone Spa ofrecerá experiencias vacacionales como el masaje exclusivo “Underneath the Tree” y el tratamiento de pies “Warmth of Holiday”. En el Disneyland Hotel, Goofy y sus amigos, vestidos con sus mejores galas navideñas, recibirán a los visitantes en “Goofy’s Kitchen Celebrates the Holidays!”. Por su parte, el Pixar Place Hotel se vestirá con nueva decoración para su primera temporada navideña.