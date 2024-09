El verano atmosférico en el hemisferio norte oficialmente está llegando a su fin para darle la bienvenida al otoño, la temporada más querida y esperada del año por marcar la recta final del 2024, tener las mejores festividades y el clima más agradable.

La estación comienza con la llegada del equinoccio otoñal , un fenómeno astronómico en el que el día dura las mismas horas que la noche debido a que el Sol se alinea con el Ecuador de la Tierra, la línea imaginaria justo en el centro del planeta y que divide el norte con el sur.

El fenómeno con el que inicia el otoño en el norte sucederá después de varios eventos astronómicos que trajo consigo la primera parte de septembre, incluida la segunda Superluna del año, la Luna llena de Cosecha y el eclipse lunar parcial que se logró ver en varias partes del mundo como una Luna rojo sangre.

Sigue leyendo para saber más sobre la entrada del otoño en el hemisferio norte, lo que significa el equinoccio como término, así como el día y la hora exacta en que ocurrirá en México.

¿Qué significa la palabra “equinoccio”?

Como término, la palabra equinoccio proviene del latín aequus, que significa igual y nox, que significa noche, según explica The Old Almanac.

Durante un equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración casi con exactitud debido a que es el momento en el que el Sol se alinea con el Ecuador de la Tierra. Después de que sucede el fenómeno, los días se vuelven más cortos de que las noches, ya que el Sol sale más tarde y la noche llega antes.

La temporada de otoño finaliza con la llegada del solsticio de invierno que, como lo dice su nombre, marca la llegada del invierno al hemisferio norte; a partir de este fenómeno, los días comienzan a alargarse de nuevo y las noches se hacen más cortas.

¿Cuándo ocurrirá el equinoccio de otoño 2024 en México?

El equinoccio marcará el comienzo astronómico del otoño en el hemisferio norte cuando el Sol llega al ecuador “celestial” el domingo 22 de septiembre de 2024 exactamente a las 6:43 am, hora central de la Ciudad de México, en los siguientes minutos se desplazará hacia el sur, hacia el Trópico de Capricornio, explica The Old Farmers Almanac.

Después del equinoccio de otoño o equinoccio de septiembre, como también se le conoce al fenómeno anual, los días se vuelven más cortos que las noches. Esto finalizará cuando comience el solsticio de invierno o solsticio de diciembre, es decir, el 21 de diciembre en el hemisferio norte a las 3:20 am, hora central de la Ciudad de México.

El otoño climatológico o meteorológico no inicia a la par del equinoccio, sino que sucede previo, el primer día del mes de septiembre y concluye el 30 de noviembre.