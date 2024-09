Los visitantes de los parques de SeaWorld en Orlando (Florida), San Diego (California) y San Antonio (Texas) podrán disfrutar de experiencias nuevas este año, como parte de la celebración “So Much More to Sea” que marca el 60º aniversario de SeaWorld.

Los parques temáticos ofrecerán a los visitantes actividades “únicas” que incluyen presentaciones especiales, promociones, opciones gastronómicas temáticas y artículos coleccionables.

SeaWorld abrió sus puertas por primera vez en 1964 en San Diego y aunque alcanzó la fama mundial con espectáculos y encuentros con animales, busca dar un giro para atraer a visitantes con montañas rusas de vértigo.

“Seguimos comprometidos en crear experiencias inmersivas que ayuden a inspirar a los visitantes de todas las edades a proteger los animales y las maravillas salvajes de nuestro mundo” dijo Marc Swanson, CEO de SeaWorld Entertainment, Inc.

“En este 60º aniversario, invitamos a nuestros visitantes a unirse a nosotros en un viaje a través de nuestro pasado y todo lo que hace de SeaWorld un lugar tan especial, mientras exploran todas nuestras nuevas atracciones”.

Novedades en los parques de SeaWorld para 2024

Nuevas atracciones: SeaWorld tendrá nuevas atracciones que abrirán en el 2024 en cada uno de sus parques en Estados Unidos, incluidas “Penguin Trek” en SeaWorld Orlando, “Catapult Falls” en SeaWorld San Antonio y “Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience” en SeaWorld San Diego.

Nuevas presentaciones y espectáculos: Nuevos espectáculos al estilo circo en SeaWorld Orlando y SeaWorld San Antonio, y un espectáculo de personajes en vivo, “Shamu and Crew - Together Again”, en SeaWorld San Diego.

Nuevos desfiles musicales con personajes: debutando durante el verano estadounidense, los visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un desfile del 60 º aniversario con personajes.

Nuevas opciones gastronómicas y artículos coleccionables del 60º aniversario: los visitantes podrán celebrar el aniversario de SeaWorld con ofertas especiales de alimentos y bebidas de edición limitada.

Si amas la adrenalina entonces debes subir a las montañas rusas, algunas de las mejores son: la de madera, Texas Stingray; la de caídas verticales, Steel Eel Roller Coaster y Journey to Atlantis que te mojará de agua al terminar.

También hay paseos en el Río Loco y toda un área infantil de Plaza Sésamo con juegos mecánicos, trampolines y fuentes para los más pequeños de la familia.

Si lo prefieres, puedes pasar gran parte del día viendo los espectáculos y conciertos a lo largo del día.

Consejos para visitar SeaWorld