Si quieres conocer lo mejor de San Diego con tus hijos, llegó el momento ideal para hacerlo, pues decenas de atracciones y restaurantes de la ciudad californiana serán gratuitos para los niños durante octubre.

La ciudad de San Diego cada año lanza el beneficio Kids Free para los menores, con el objetivo de ayudar a que construyan recuerdos inolvidables en familia.

Además de que los museos y parques de diversiones dan acceso gratuito, algunos hoteles también otorgan alimentos gratuitos a los pequeños de la familia.

San Diego tiene decenas de atracciones imperdibles de California, desde su zoológico hasta parques de diversiones y estos son los que tienen promociones.

¿Qué atracciones son gratis para niños en San Diego en octubre?





SeaWorld

El parque de atracciones SeaWorld San Diego da acceso gratuito a los pequeños de entre tres y nueve años, pero solo cuando van acompañados de un adulto que compra su boleto normal.

Quienes acudan a SeaWorld hasta el 31 de octubre podrán disfrutar del festival de Halloween, donde los pequeños podrán pedir dulces en el parque.





Zoológico de San Diego

El zoológico más importante de la ciudad también permite que entren sin pagar los menores de 11 años de edad, solo en caso de que acudan con un adulto que paga su boleto. Con este acceso podrán disfrutar de todas las atracciones del lugar y ver a los animales en los hábitats.





Legoland

Otra de las principales atracciones es Legoland California Resort y para unirse al Kids Free de San Diego ofrece admisión gratuita para los niños de entre dos y 12 años, si ingresan con un adulto que paga su boleto.

El acceso gratuito aplica para todo el resort, incluyendo el parque acuático y el acuario Sea Life, así como Lego Ferrari Build and Race.





Museos





Mission San Luis Rey ofrece actividades gratuitas para los menores, incluyendo la entrada gratuita al Museum of Making Music.

Museum of Us y el Japanese Friendship Garden of San Diego, ambos en el Balboa Park, también permitirán que los niños ingresen gratis a sus instalaciones.

USS Midway Museum, el espectacular museo en el portaaviones en la costa de San Diego, dejará que los pequeños entren gratis.





Restaurantes con comida gratis para niños en San Diego





Samburgers: Da un platillo gratis a los menores de 12 años en la compra de uno para un adulto.

Carnitas Snack Shack Embarcadero: Los niños menores de 12 años comen gratis si están en compañía de un adulto.