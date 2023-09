Walt Disney World es uno de los destinos más fascinantes del mundo. Si es la primera vez que lo visitas, es probable que quieras conocer la mayor cantidad de atracciones, shows, restaurantes y tiendas posibles.

Sin embargo, es muy poco probable que recorras todo en un viaje de una semana. El resort, ubicado en Orlando, Florida, es del tamaño de la ciudad de San Francisco: tiene 4 parques temáticos, 31 hoteles y decenas de restaurantes y tiendas.

Para que no te abrumes y disfrutes del Lugar más Mágico de la Tierra, te damos un itinerario sugerido de 6 días con las mejores atracciones de cada parque temático.

Día 1: Visita Magic Kingdom

Magic Kingdom es el parque insignia de Walt Disney World. Aquí se encuentra el Castillo de Cenicienta, Mickey y sus amigos amenizan los días con desfiles y también están los pabellones para ver a las princesas. De todos es, quizá, el que más sumerge a los visitantes en un mundo clásico y de fantasía.

Mejores atracciones de Magic Kingdom

TRON Lightcycle / Run: Es la montaña rusa más rápida de Disney World y apenas fue inaugurada este 2023. El equipo naranja y el equipo azul compiten en una carrera basada en la película de ciencia ficción de Disney TRON: Legacy.

(Cortesía DISNEY) TRON Lightcycle / Run

Space Mountain: Es un clásico de Tomorrowland. Consiste en una montaña rusa inmersiva y techada que te adentra en el espacio. Está totalmente oscura y se ven destellantes las estrellas. Combina un escenario precioso con la sorpresa de no saber dónde está la siguiente caída.

Disney World/ Vive USA

Haunted Mansion: Da un paseo tenebroso por una mansión embrujada. Verás espíritus y fantasmas en una de las atracciones más clásicas de todo Disney World.

Disney World/ Vive USA

Seven Dwarfs Mine Train: Entra a la mina de diamantes de Blancanieves y los Siete Enanos. Es un paseo en montaña rusa que te hará emocionarte.

Más: Por la noche no te pierdas el show nocturno de fuegos artificiales Happily Ever After, con una proyección de Mapping por Main Street. El Castillo de Cenicienta es icónico y, sin duda, causará emoción en los niños. Al cruzarlo encontrarán Bibbidi Bobbidi Boutique con flamantes vestidos de princesas.

Día 2: Visita Disney's Hollywood Studios

Es el parque dedicado a celebrar el legado de The Walt Disney Animation Studios. También incluye las tierras de Star Wars Galaxy’s Edge y Toy Story Land, por lo que si amas estas películas no habrá mejor lugar para ti.

Mejores atracciones de Disney's Hollywood Studios

Star Wars Rise of the Resistance: Todos los seguidores de Star Wars querrán unirse a la Resistencia en una batalla contra la Primera Orden. Hay hologramas, y espacios que te harán sentir en la película. Para muchos es la mejor atracción de todos los parques.

Disney World/ Vive USA

Slinky Dog Dash: Es una montaña rusa cuyos carritos tienen la forma de Slinky. Sus “resortes” se estiran al máximo para girar por curvas, subir colinas y volver a descender. El paisaje es impresionante.

Disney World/ Vive USA

Millennium Falcon: Smuggler’s Run: Los fans de Star Wars pasarán el mejor momento al pilotar y disparar desde la cabina del Millennium Falcon. La tecnología inmersiva hace que la tripulación sienta cómo una fuerza empuja sus asientos mientras están en la misión.

Disney World/ Vive USA

The Twilight Zone Tower of Terror: Los amantes de los sitios embrujados amarán esta atracción. Subirás al elevador de la torre y te llevará hacia arriba y hacia abajo a toda velocidad mientras permaneces a oscuras. A pesar de los años, sigue siendo una de las atracciones más emocionantes.

Disney World/ Vive USA

Más: Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith es otra montaña rusa emocionante. Vale la pena entrar a ver una de las obras de teatro que hay en el parque y a Walt Disney Presents, una galería donde se conoce la historia de Walt Disney y cómo ideó a Mickey y los parques. El espectáculo nocturno es el reimaginado Fantasmic!

Día 3: Descanso en un hotel Disney

Recorrer los parques Disney puede dejarte agotado físicamente, así que lo ideal es dejar un día de descanso entre los 4 parques. Si te hospedas en uno de los hoteles Disney seguirás inmerso en la magia con desayunos con personajes, piscinas, proyecciones de películas Disney bajo las estrellas, comida deliciosa y, por supuesto, una habitación ideal para el descanso.

Disney World/ Vive USA

Día 4: Visita EPCOT

El parque EPCOT está inspirado en la ciencia y la tecnología, pero también tiene un área con pabellones dedicados a diferentes culturas del mundo. Dejamos este parque para visitarlo después del día de descanso porque caminarás muchísimo al recorrer los pabellones.

EPCOT vive la mayor transformación de su historia y ahora tiene la mejor atracción de todos los parques Disney: Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Además, se dividió en cuatro vecindarios: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery, por lo que seguirá sorprendiendo a los visitantes.

Mejores atracciones de EPCOT

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind: está inspirada en las películas de Guardianes de la Galaxia y es la mejor montaña rusa de los parques en Estados Unidos.

Es superior en inmersión y tecnología a cualquier otra en los parques Disney. El recorrido tiene múltiples puntos a destacar: cada carrito tiene movimiento de 360°, su lanzamiento es inverso, es techada y da la ilusión de adentrarte en el espacio. Por si fuera poco, el recorrido es amenizado por música icónica de los años 70 y 80.

Disney World/ Vive USA

Remy’s Ratatouille Adventure: El Pabellón de Francia en EPCOT fue ampliado y renovado para incluir un nuevo paseo 3D llamado Remy’s Ratatouille Adventure. Al entrar, recibirás unos lentes 3D y un carrito en forma de ratón te llevará a un recorrido por la cocina. Pero ojo, ¡te encogerás al tamaño de Remy y tendrás que lidiar con los chefs que quieren atraparte!

Disney World/ Vive USA

Soarin' Around the World: Esta atracción de EPCOT te llevará a un viaje inmersivo por el mundo. Subirás a asientos que se elevan frente a un domo de proyección digital IMAX de 80 pies y 180 grados, el cual proyecta una grabación de los lugares más sorprendentes del mundo. Al mismo tiempo, el movimiento, aromas y viento que ponen en la experiencia te da una sensación de vuelo.

Disney World/ Vive USA

Frozen Ever After: Esta atracción, inspirada en la película Frozen, te lleva en un paseo en barco por Arendelle. Hay proyecciones de Elsa, Anna y Olaf, acompañadas por la banda sonora de la cinta.

Más: Dedica la tarde a recorrer los pabellones de los diferentes países y no te pierdas el show de fuegos artificiales.

Día 5: Disney’s Animal Kingdom

Este parque se divide en un área con safari y otro con atracciones que celebran la naturaleza. También es el lugar donde podrás comprar mercancía temática de El Rey león, Up y Avatar.

Mejores atracciones de Disney’s Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage: Es lo más parecido a volar. Se trata de un paseo 3D a bordo de un simulador de banshee montañés con alas. En la película estos seres crean una conexión con los Na’vi. Tú tendrás la sensación de estar volando mientras admiras paisajes del planeta Pandora. ¡Alerta con las picadas y las curvas!

Disney World/ Vive USA

Expedition Everest: Ubicada en Disney’s Animal Kingdom, es una de las mejores montañas rusas de Disney Parks. El concepto es un viaje a través de las montañas del Himalaya en un tren que esquiva al Hombre de las Nieves. Hay giros, recorridos en reversa, luces y sonidos que animan la atracción.

Disney World/ Vive USA

Na'vi River Journey: Es un paseo en bote y a lo largo de un río, inspirado en la película Avatar. Se ubica en Disney’s Animal Kingdom y te invita a las profundidades del bosque bioluminiscente de Pandora.

Es sorprendente la tecnología desarrollada por el equipo Disney para hacer los sonidos vibrantes y la decoración digital tan dinámica y envolvente. Sin duda, debes experimentar este recorrido relajante.

Disney World/ Vive USA

Kilimanjaro Safaris: Haz una visita guiada por la sabana africana y observa 34 especies de animales que viven libremente en este parque. Los elefantes y rinocerontes te impresionarán.

Show del Rey León: El Rey León es una de las producciones más queridas de Disney y en Animal Kingdom hay una puesta en escena que cuenta la historia. Revisa los horarios al llegar y no te la pierdas.

Más: Tómate el tiempo para ver los más de 300 animales esculpidos en el Tree of Life.

Día 6: Disney’s Typhoon Lagoon o Disney Springs

Disney Springs es una zona de Walt Disney World que aglomera diversas tiendas temáticas y de lujo. Aquí está World of Disney, una de las tiendas más grandes con mercancía oficial. También es muy popular la tienda de Lego. Si amas el shopping, pasarás un día completo aquí

La otra opción es ir a Disney’s Typhoon Lagoon. No es igual que ir a cualquier otro parque acuático porque conserva la magia y los detalles de Disney, como encuentros con personajes, comida temática y un oasis de fantasía.

Typhoon Lagoon, uno de los parques acuáticos en Disney World

La temática del parque es un paraíso tropical hawaiano que fue transformado por una tormenta colosal, por lo que una de las principales atracciones es su piscina de olas que da diversión a personas de todas las edades. En la parte más cercana a la base es posible surfear y se recomienda que los más pequeños permanezcan donde las olas se rompen.

Estas son sólo algunas de las actividades que puedes hacer en Walt Disney World. Un mundo de magia y sorpresas te envolverá. ¿Qué actividad agregarías?