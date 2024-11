La temporada navideña en Nueva York es mágica, y Hudson Yards se convierte en un destino imprescindible con una variedad de instalaciones y actividades festivas. Desde millones de luces centelleantes hasta experiencias únicas como fotos con Santa y eventos exclusivos de compras, Hudson Yards ofrece algo para todos. Descubre todo lo que puedes hacer y ver en este vibrante vecindario durante las fiestas.

Shine Bright

Este año, Hudson Yards se iluminará con más de 2 millones de luces centelleantes, gracias al evento “Shine Bright” presentado por Wells Fargo. El vecindario se transformará con 115 millas de luces de cadena, 725 árboles de hoja perenne y un impresionante globo aerostático de 32 pies de altura suspendido en The Great Room of The Shops & Restaurants.

Fotos con Santa

El espíritu navideño llega a The Shops & Restaurants en Hudson Yards con la visita de Papá Noel. Desde el 29 de noviembre hasta el 23 de diciembre, de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., los visitantes pueden tomarse fotos con Santa en su trineo en el nivel 3. Además, en cualquier otro momento, los visitantes pueden subirse al trineo para una divertida selfie.

Sala de Atención al Cliente de Wells Fargo

Wells Fargo ofrece un espacio exclusivo para sus clientes en el nivel 2, disponible del 4 al 24 de diciembre. Los visitantes pueden disfrutar de refrigerios y bebidas de cortesía, relajarse en cómodos asientos tipo lounge y participar en juegos y obsequios. Solo necesitan mostrar su tarjeta de débito o crédito de Wells Fargo, o la aplicación móvil de Wells Fargo para ingresar.

Sip & Shop

El 4 de diciembre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., no te pierdas el evento de compras de la temporada, “Sip & Shop”. Los asistentes podrán disfrutar de regalos y ofertas exclusivas, música en vivo, bares de champán en Pommery y acceso VIP para todos los titulares de tarjetas Mastercard.

Sabores Festivos

Los restaurantes de Hudson Yards ofrecerán menús especiales para celebrar las fiestas. Disfruta de cenas festivas y delicias únicas, y levanta una copa de champán Pommery mientras planificas tus celebraciones navideñas.

Retiro de Invierno

El Hotel Equinox invita a los visitantes a disfrutar de la magia de la temporada festiva con experiencias seleccionadas. Relájate con una estadía en una suite en el ático, tratamientos tecnológicos en The Spa, desayuno diario y acceso a experiencias únicas.

Luna Luna: Fantasía Olvidada en el Cobertizo

Descubre el primer parque de atracciones de arte del mundo en Luna Luna, con juegos y atracciones de visionarios como Basquiat, Haring, Lichtenstein y Hockney.

Visita Edge

Celebra la temporada navideña a 1,100 pies de altura en la plataforma al aire libre más alta del hemisferio occidental, Edge.

Buque de Experiencias

Vessel, una experiencia emblemática de Nueva York, invita a los visitantes a explorar y disfrutar de vistas extraordinarias de la ciudad y el río Hudson. Visítalo, fotografía y explora Vessel hoy mismo.

Hudson Yards se prepara para una temporada festiva inolvidable con una variedad de eventos y actividades para todos. ¡No te lo pierdas!

