San Antonio es considerada la capital culinaria de Texas. Durante los últimos años, su florecimiento ha sido evidente con la apertura de decenas de restaurantes y emprendimientos de chefs de todo el mundo.

Basta ir a Pearl o pasear por las calles aledañas al River Walk para constatar que los platillos son de altura internacional, con ingredientes que se importan desde diferentes países.

A San Antonio han llegado chefs de diversas nacionalidades para enriquecer las experiencias a la mesa. Uno de ellos es el chef mexicano Juan Carlos Bazán, quien se inspira en la cocina española y mexicana para crear propuestas vanguardistas sin perder los sabores tradicionales.

Juan Carlos Bazán es fundador de Gusto Group USA, empresa enfocada en ofrecer “experiencias únicas e inmersivas que te transportan a otras culturas con solo un bocado, un sorbo, un momento inolvidable”. En Toro Kitchen + Bar sirve comida española y en Cuishe Cocina prepara platillos mexicanos.

Su trabajo lo ha llevado a ser nombrado Embajador culinario de San Antonio Texas.

En entrevista con Vive USA, el chef mexicano Juan Carlos Bazán dice toda la vida le ha gustado cocinar. Desde los 8 años servía el desayuno a su familia y escuchaba atento a su abuela, quien escribió más de 1,100 recetas que él resguarda como un tesoro.

“Siempre estaba metiendo las manos a la lumbre. Quien más me enseñó fue mi abuela. Tengo sus recetas escritas. Escribió más de 1,100, entonces siempre me puso a prueba. Mi primer postre lo hice con ella. Creo que fue lo que hizo que yo me dedicara al servicio”, cuenta.

La carlota de limón es el postre que nunca podía faltar en cada de su abuela y ahora lo tiene en todos sus restaurantes porque lo que busca transmitir con su cocina son las emociones del hogar y la memoria.

Juan Carlos Bazán nació en Fresnillo, Zacatecas. Su formación inicial en la cocina se dio en México. Perfeccionó sus técnicas y sabores en Pujol, el famoso restaurante del chef Enrique Olvera. A los 26 años se fue a España y trabajó en Monastrell, de estrella Michelin.

A los 26 fue a Estados Unidos a visitar a sus padres y se quedó en San Antonio para abrir Toro junto a Gerardo De Anda. “Hicimos pruebas de menú. Yo venía fresco con todo lo español. Se abrió Toro que es el primer restaurante de la compañía. Tuvo buena aceptación con la gente”, dice.

Para Juan Carlos Bazán, San Antonio es una ciudad tranquila pero con muchas oportunidades. Sus negocios se han expandido, pero sobre todo se siente libre en una ciudad con apertura a mezclar sabores y tradiciones para dar al mundo una escena gastronómica única.

“Nosotros no nos dedicamos a servir comida. Es una experiencia. Nos enfocamos en que España está más cerca de lo que tú crees. En el restaurante mexicano nos enfocamos en el mezcal, en el tequila. Tenemos la mayor variedad de productos de agave en Texas que son más de 900 botellas diferentes”, señala.

Para sus restaurantes importa ingredientes de otros países: chapulines, gusanos, pulpo maya, azafrán, jamones, quesos y sirven carne de granja japonesa.

Bazán atribuye que San Antonio sea la capital culinaria de Texas a la inmigración y a la diversidad de cocineros que llegan. “Lo que tú busques lo encuentras y de buena calidad porque hay mucha inmigración y muy buenos cocineros venezolanos, colombianos. Hay de todo”.

Para los comensales que van a Toro recomienda: paellas, pulpo a la Villega, las gambas al ajillo, la ensalada rusa y cualquiera de los jamones. En Cuishe Cocina, los escamoles y el pulpo maya.

A los futuros chefs, Juan Carlos Bazán recomienda: “Escuchen a sus abuelos. Es la mejor escuela que pueden tener”.

Para un viaje lleno de experiencias culinarias en San Antonio, revisa estas recomendaciones.

