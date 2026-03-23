Sony Interactive Entertainment anunció un cambio importante relacionado con PlayStation Network y la marca PSN dentro de la plataforma, ¿será el fin de una era dentro del mundo del videojuego online para los gamers? Esto sabemos.

De acuerdo con el medio especializado en videojuegos Insider Gaming, la empresa de tecnología tiene planeado hacer un cambio visual para unificar la marca, por lo que a partir de septiembre de 2026 eliminará los términos PlayStation Network y PSN de sus plataformas.

¿Qué cambiará con el fin de PlayStation Network?

Los cambios fueron anunciados a través de un correo electrónico enviado por Sony, en el que aclara que NO es el fin de la plataforma, " los próximos cambios son puramente visuales y no introducirán alteraciones técnicas en nuestras ofertas".

¿Se perderán tus juegos, amigos y progreso de Playstation?

Asimismo, Sony aclaró que estos ajustes no afectarán el perfil de los gamers ni sus contactos ni el registro de su progreso dentro de los videojuegos contratados.

Aseguraron que, pese a que paulatinamente sólo desaparecerá el nombre de PlayStation Network y PSN, todas sus funciones "permanecerán intactas y disponibles para los jugadores ".

La plataforma precisó que este cambio se anunciará a los usuarios con antelación.

¿Cuáles son las funciones de PSN que no se verán afectadas?

La empresa de tecnología fue clara al mencionar que para los gamers nada cambiará, por lo que seguirán teniendo a su disposición:

La red de amigos

Trofeos

Funciones de multijugador

Cabe destacar que este rebranding ocurre en el marco del 30 aniversario del lanzamiento de PlayStation en América, 9 de septiembre de 1995, y Europa, 29 de septiembre del mismo año.

La primera consola de PlayStation que salió al mercado fue Japón en diciembre de 1994, convirtiéndose en una de las más exitosas del mundo, revolucionando la forma de interactuar en el mundo digital con juegos en 3D, como Tekken, Ridge Racer, WipEout y Crash Bandicoot.