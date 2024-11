En medio de los múltiples rumores sobre problemas de pareja y probable divorcio, Meghan Markle fue vista divirtiéndose en Los Ángeles sin su esposo el príncipe Harry.

La duquesa de Sussex fue fotografiada en el after party del lanzamiento de la colección de cosméticos de Highbrow Hippie junto a sus mejores amigas Kadi Lee y Myka Harris; el gran ausente de la noche fue Harry como lo ha sido en varios eventos a los que ha ido su esposa sola.

De acuerdo con los informes, la pareja real se separó para que ambos pudieran atender sus compromisos sociales. Si bien no se sabe con exactitud dónde estuvo el hijo de la princesa Diana en dicho momento, Meghan estuvo en un exclusivo establecimiento de Los Ángeles con sus amigas y los estilistas Serge Normant y Daniel Martin.

La ausencia del príncipe en dicha celebración tomó a los organizadores e invitados por sorpresa ya que es uno de los principales inversores de la marca junto a Meghan y amigo cercano de los fundadores.

Esta salida en solitario de Meghan se une a varias que ha hecho sin su esposo Harry en los últimos meses, mismas que han intensificado la conversación sobre problemas en el paraíso y probable separación a poco más de seis años de matrimonio y dos hijos.

En octubre pasado, Meghan fue vista en la alfombra roja de una gala de beneficencia del Hospital de infantil de Los Ángeles, California, a la que llegó sin su esposo.

Los expertos en realeza sugirieron que su distanciamiento frente al público es “el comienzo del final” con respecto a su matrimonio debido a varios factores que han degradado su relación como los múltiples conflictos de pareja, diferentes intereses y vida pública que llevan en Estados Unidos tras dejar a la familia real en Reino Unido.

Recientemente la biógrafa real Angela Levin señaló que la pareja se ha distanciado en los últimos meses, cada uno enfocándose en sus propios proyectos y vida personal.

Por su parte, el biógrafo Phil Dampier, autor del libro Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words, apuntó que ambos están haciendo su propia vida ya que se ven infelices estando juntos en público y que Harry se siente opacado por su esposa.

“A veces, Harry se siente como una pieza de repuesto y a menudo parece infeliz cuando sale con Meghan a eventos en California. Creo que ha llegado a un punto en el que quiere más para sí mismo. Ha cumplido 40 años y debe estar preguntándose qué le depara el futuro”, señaló el biógrafo.