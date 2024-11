Jeff Bezos y Lauren Sánchez están preparando todo para darse el “sí, acepto” frente al altar: el fundador de Amazon y su prometida, la reportera de origen mexicano, celebrarán su boda en la época navideña y lo harán en un destino de ensueño, perfecto para la temporada invernal. Además, se revelaron las excentricidades y lujos con los que contará el enlace matrimonial del multimillonario y su novia.

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez es considerada como uno de los eventos más importantes del año y de los que más llama la atención debido a que se casará uno de los hombres más ricos del mundo. El multimillonario, de 60 años, unirá su vida para siempre con la famosa presentadora de televisión, de 54 años.

¿Cómo se conocieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez? Su relación surgió en medio del escándalo, ya que se vieron por primera vez en 2016 durante el estreno de la película “Manchester by the Sea”, cuando ambos todavía estaban casados. Se rumoró que Jeff y Lauren le habían sido infieles a sus respectivas parejas, pero esto no fue confirmado.

Sin embargo, la pareja superó los escándalos y ahora se encuentra muy feliz planeando los detalles de su boda, la cual se asegura, será muy excéntrica y lujosa. ¿Cómo será el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez? Esto es lo que se sabe.

¿Cuándo es la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

La fecha de la boda del dueño de Amazon y la reportera estadounidense sigue siendo un misterio, lo que sí se sabe es que se celebrará en la época navideña, así lo dijo una fuente al medio The Sun. Tras esta revelación se especula que Bezos y y Sánchez se casen en diciembre.

¿Dónde será la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

De acuerdo con la fuente, la boda del empresario y su prometida se llevará a cabo en Aspen, Colorado, lugar donde los padres de Bezos poseen una lujosa mansión en Red Mountain, apodada la “Montaña de los Multimillonarios”.

“Se están preparando para una boda en un paraíso invernal en Aspen esta Navidad", compartió el informante a The Sun.

¿Cuál es la temática de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Jeff Bezos y Lauren Sánchez desean que sus invitados celebren a lo grande con ellos, es por eso que se encuentran organizando una gran fiesta navideña para que ninguno de los asistentes pueda olvidarla. Para que esto suceda, la pareja no escatima en ningún tipo de gastos.

¿Cómo será el vestido de novia de Lauren Sánchez?

Aún no se ha revelado cómo será el vestido de novia de Lauren Sánchez, pero se espera que vaya muy de acuerdo con su estilo, sensual y atrevido, y además que sea de alguna de las firmas de moda que a ella le gustan como Christian Dior, Dolce & Gabbana o Valentino.

¿Quién es Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos?

Lauren Wendy Sánchez nació en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 1969; es conocida por ser reportera de entretenimiento, corresponsal y presentadora de noticias. Lauren Sánchez proviene de una familia mexicoestadounidense.

Tiene 3 hijos y se comprometió con Jeff Bezos en mayo de 2023, quien le propuso matrimonio con un impresionante anillo de diamantes rosas valuado en aproximadamente 3,3 millones de euros; la pedida de mano fue en el sur de Francia, a bordo de un lujoso yate. La pareja celebró su compromiso con una fiesta en Positano, Italia, donde estuvieron presentes algunos de sus amigos más cercanos, como Bill Gates, Leonardo DiCaprio y la reina Rania de Jordania, así lo informó Page Six.