La empresaria y periodista Lauren Sánchez se robó todas las miradas al ser captada por paparazzis junto a su prometido Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

La pareja se dirigía a la noche de apertura de Sunset Blvd en Broadway. el domingo en la ciudad de Nueva York.

Sánchez, de 54 años de edad, deslumbró ataviada con un coqueto catsuit marrón que destacó su silueta curvilínea y pequeña cintura. La prenda era de terciopelo y tenía escote push-up. Aumentó el glamour con un lujoso collar de diamantes y colgante en forma de cruz.

Sus estilistas peinaron su cabellera en ligeras ondas hacia arriba y llevó un maquillaje para destacar sus pómulos y labios. Completó el outfit con zapatillas negras de tacón.

Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Jeff Bezos usó una camisa negra abotonada, con las mangas arremangadas hasta los codos.

La obra, con Nicole Scherzinger, de 46 años, como protagonista, generó más de 1 millón de dólares en su primera semana de seis preestrenos a principios de este mes. Este musical, que ha recibido elogios de la crítica, tiene una duración aproximada de dos horas y 35 minutos y está inspirado en la película de Billy Wilder sobre la estrella del cine mudo Norma Desmond.

Lauren Sánchez está promocionando su nuevo libro infantil, The Fly Who Flew to Space. Ella explicó que la inspiración para escribir este libro proviene de las mismas dificultades que enfrentó en su vida. Además, reveló que su hijo Evan Whitesell, de 18 años, también ha sido diagnosticado con un trastorno del aprendizaje que afecta su capacidad para leer y escribir correctamente.

“Este libro es para la niña de ocho años que fui, cuando me sentía tonta. Siempre quise ser periodista, era mi único sueño, pero pensaba: ‘No puedo escribir’, era terrible. Mi profesora me dijo: ‘Solo escribe sin preocuparte por la ortografía o la puntuación’”.

“No recuerdo de qué trataba la historia, pero cuando la entregué, mi profesora me miró y dijo: ‘No eres tonta, solo no sabes escribir’, y me hizo una prueba de dislexia. Fue una profesora de una universidad comunitaria quien se interesó por mí. Pasé de tener un promedio de 2.0 a uno de 3.8, ingresé en la USC y me convertí en periodista”, contó emocionada.

La empresaria, comprometida con el fundador de Amazon, también habló con la revista Vogue sobre los preparativos de su boda, más de un año después de comprometerse. Detalló cómo Bezos le entregó un anillo de compromiso valorado en más de 2.5 millones de dólares mientras cenaban en su yate. Sánchez dijo que casi se desmayó al ver la joya de diamantes bajo una almohada.

En cuanto a la boda, Lauren Sánchez mencionó que aún están en las primeras fases de planificación y que no han decidido si será una gran celebración o si se llevará a cabo en el extranjero. También comentó que estaba más ocupada organizando la fiesta de cumpleaños número 60 de Bezos el mes pasado. “Todavía estamos pensando en la boda y en lo que será. ¿Será grande? ¿Será en el extranjero? Aún no lo sabemos”, señaló.