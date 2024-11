Ninel Conde volvió a ser tendencia tras reaparecer ante las cámaras con un drástico cambio de imagen que hizo que cientos de internautas reaccionaran preocupados por lo diferente que luce. En redes sociales señalaron que la actriz se ve completamente distinta y que ya no se parece a lo que era antes. “Es la gemela de Lyn May” y “Ya no existe Ninel Conde”, fueron algunas de las reacciones.

Desde hace algún tiempo, Ninel Conde, de 48 años, ha dado de qué hablar debido a sus constantes y radicales cambios físicos; la famosa estrella de la televisión actualmente es duramente criticada ya que usuarios de redes indican que “se le pasó la mano” de procedimientos estéticos y ‘arreglitos’.

También, los fanáticos indican que Ninel Conde ya no se parece a como era hace 20 años y que luce completamente diferente a como se veía en la telenovela de ‘Rebelde’, melodrama en el que dio vida al personaje de Alma Rey.

El antes y después de Ninel Conde resulta impresionante para la mayoría de sus seguidores ya que, de acuerdo con ellos, hay un notable cambio en los labios, los pómulos, el mentón, la nariz, los ojos, e incluso, hasta en los dientes.

La última aparición de la actriz generó toda clase de comentarios pues de nueva cuenta sorprendió con un drástico e inesperado cambio de imagen. Fue durante su participación en el programa estadounidense “Hoy Día” en el que su imagen física dio de que hablar.

En redes sociales criticaron que sus pómulos lucen muy marcados y sus labios demasiados grandes; asimismo, dijeron que su nariz luce muy respingada y que no se ve natural.

“Ya no existe Ninel Conde”, “¿Por qué le dicen Ninel Conde a Calamardo guapo?”, “Ya no es nada de lo que era antes”, “¿Qué se hizo si ella era muy bonita?”, “Dónde quedó mi adorada Alma Rey?", “Se parece a Lyn May”, “La salud mental es importante” y “Se atrevió a decirle a un reportero que por qué afirmaba que abusaba del bótox” fueron algunas de las reacciones que compartieron los internautas.

¿Qué cirugías se ha hecho Ninel Conde?

La famosa nunca ha hablado de las supuestas cirugías que se ha hecho a lo largo de su vida; es un tema que niega y mantiene en privado. No obstante, medios nacionales han reportado que, desde su debut en el medio del espectáculo hasta ahora, la famosa se habría sometido a varios procedimientos estéticos, entre estos, rinoplastia, relleno en los labios y perfilamiento facial.