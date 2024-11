No todo es felicidad dentro de la familia real: a pesar de que se muestran unidos y con una buena relación, la realidad sería completamente otra, aseguran fanáticos de la realeza luego de que notaran un detalle que tiene la reina Camila Parker con Kate Middleton. De acuerdo con los seguidores de la monarquía británica, la esposa del rey Carlos III no permite que la princesa de Gales use tiara por envidia. ¿Es cierto? Te contamos lo que se sabe.

Desde hace meses existen rumores de la supuesta mala relación que hay entre Kate Middleton y la reina Camila. Las especulaciones surgieron luego de que se informara que la princesa de Gales habría viajado a Estados Unidos para recibir tratamiento contra el cáncer que padecía. En dicho viaje, se habría encontrado, de forma secreta, con Harry, con la finalidad de que solucionara los problemas que tiene con William y el rey Carlos III.

De acuerdo con la prensa británica, Camila habría reprochado a Kate este encuentro, ya que, como se ha informado, la reina no tiene una buena relación con el duque de Sussex, es por eso que también están distanciados. Con todo este panorama a su alrededor, los fanáticos de la realeza notaron que Camila Parker habría impuesto una “regla” a la princesa de Gales, con la cual no le permitiría utilizar tiara.

Comenzó a circular un video en redes sociales en el que una fanática analiza las pocas veces en las que Kate Middleton ha lucido dicho accesorio. En el clip comenta que la reina Camila habría dado la indicación de que si ella no está presente en un importante evento, Kate Middleton no tendría el derecho de ponerse tiara.

Esto sería más evidente y se confirmaría dicha teoría a inicios de diciembre próximo, cuando los príncipes de Gales reciban la visita del emir de Qatar y a su esposa en Reino Unido. Debido al delicado estado de salud de los reyes aún no se sabe si se contará con su presencia, es por eso que se la habría encomendado esta tarea a Kate y William.

Pero en Reino Unido circulan rumores de que a Camila no le gusta que Kate Middleton aparezca con tiara y menos si ella no está presente usando una también; de reunirse con el emir de Qatar, muy probablemente, la esposa de William tendría que lucir una lujosa tiara, pero es posible que al final, cancelen o limiten su presencia, de modo que esto no suceda por órdenes de la reina.

Desde que Kate Middleton es princesa de Gales sólo se le ha visto lucir dos veces tiara, en la mayoría de los eventos aparece sin este accesorio tan característico y que tanto le gusta, según han informado fuentes del palacio a medios como Daily Mail y Mirror.

Por esta razón es que los fanáticos de la realeza aseguran que la reina Camila le tiene envidia a Kate Middleton, ya que no la deja vestir como corresponde y lucirse, con la personalidad que la caracteriza y que la ha convertido en uno de los miembros más queridos de la monarquía británica. La supuesta envidia también sería porque, finalmente, en algún punto, la princesa de Gales se volverá reina de Reino Unido.