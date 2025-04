El cantante de corridos tumbados Natanael Cano vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser confirmado como uno de los artistas principales del Sohar Fest 2025, un nuevo festival de música que se llevará a cabo en Guadalajara los días 7 y 8 de junio del presente año en la explanada del Estadio Akron.

La participación de uno de los mayores exponentes de los corridos bélicos ha generado reacciones divididas en redes sociales debido al tema de inseguridad que se vive en Jalisco tras el descubrimiento del llamado "campo de exterminio", en el rancho Izaguirre.

No aceptan narcocorridos en Jalisco

" P ablo Lemus @PabloLemusN @FiscaliaJal no que iban a prohibir los narcocorridos?" , "No siendo suficiente que en Guadalajara estamos apestados por grupos de corridos tumbados, crean un festival (SOHAR) con esos adefesios como headliners", fueron algunos de los comentarios que personas compartieron a través de 'X' (Twitter) tras darse a conocer que Natanael Cano y otros representantes del género corridos tumbados, como Junior H y Gabito Ballesteros forman parte del cártel de Sohar Fest.

Asimismo, algunos usuarios de la plataforma de Elon Musk, criticaron a Natanael, ya que el pasado sábado 5 de abril, el intérprete de 'Mi Bello Ángel' realizó su presentación con normalidad en el Festival AXE Ceremonia después de que los fotógrafos Berenice Giles Rivera, de 28 años de edad, y Miguel Ángel Rojas, de 26, murieron tras el colapso de una grúa que cargaba una decoración.

"Wey a Natanael Cano le valió madres dar su show en Ceremonia después de que murieron dos personas inocentes ahí mismo, porque él está acostumbrado a cantar para un gremio donde no hay sensibilidad para m4tar y morir, o porque no le avisaron sabrá dios" , dijo Ange en 'X'.

imagínate defender un festival negligente, sionista, que todavía no conforme con su poca empatia incluya en su cartelera a weyes como natanael cano sabiendo que estamos pasando por uno de los crímenes de narco más ogetes de la vida, pinche gente sin consciencia como me dan asco — d i a n nੈ✩ (@saorihell) April 7, 2025

¿Los narcocorridos están prohibidos en Guadalajara?

Ante la presentación del line up del Sohar Fest, internautas señalaron el supuesto 'veto' que Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, impuso a este género musical en la entidad tras la presentación de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, donde la agrupación mostró imágenes de 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante estos reclamos, cabe recordar que aún no existe una ley federal que prohíba los narcocorridos en México. Sin embargo, el el gobernador de la entidad ordenó que en "todos los espectáculos públicos dependientes del gobierno del estado no se presente ningún grupo que haya tenido antecedentes de hacer apología del delito”.

¿En qué estados están prohibidos los narcocorridos?

Hasta ahora Nayarit, Tijuana, Chihuahua y Cancún, son lugares que han impuesto sanciones en torno a la difusión de corridos tumbados, corridos bélicos y narcocorridos.