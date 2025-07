La Peña de Bernal sufrió daños luego de que dos turistas estadounidenses rayaran el monolito, considerado el tercero más grande del mundo. En redes sociales se viralizó el video en el que se observa a la pareja discutiendo con un vigilante de la zona turística, quien les pide que borren lo que escribieron sobre la roca. “Todos lo hacen”, señalaron los extranjeros.

La Peña de Bernal, ubicada en Querétaro, es uno de los destinos turísticos en México que más turistas nacionales y extranjeros atrae debido a lo impresionante de su tamaño, ya que el monolito tiene una altura de alrededor de 350 metros.

En días pasados una pareja de turistas extranjeros acudió a la zona y fueron sorprendidos por autoridades del lugar rayando la superficie del monolito. “Debe borrar lo que usted rayó”, dijo el trabajador a los visitantes estadounidenses, quienes de inmediato respondieron y señalaron que no son los únicos en hacerlo ya que más gente también ha pintado sobre las rocas.

Ante la insistencia del vigilante de la Peña de Bernal, quien les señaló que podría haber consecuencias si no borraban lo que rayaron, la mujer indicó que era “ciudadana americana”, en un intento por defenderse.

“No me niego a que lo hice. Sí lo hice. Le estamos dando el plumón y no lo quiere agarrar”, mencionó la mujer. El trabajador respondió que existe señalización en la entrada del sitio, la cual advierte que no se puede hacer daños en la Peña de Bernal o habrá sanciones.

VIDEO. CAPTAN A TURISTAS EXTRANJERAS RAYANDO MONOLITO EN PEÑA DE BERNAL

🔻ASÍ SE LES DICE MA', NACOS🔻

‼#QuePocaMadre‼ TURISTAS "AMERICANOS" RAYAN LA PEÑA DE BERNAL… ¡Y DICEN QUE "TODOS LO HACEN"! 🚨🤬



🔴 Usuarios en redes denunciaron a una pareja de turistas estadounidenses que rayaron con plumón la Peña de Bernal, en #Querétaro.

Cuando un… pic.twitter.com/iyVZLT7GSd — ¡QUÉ POCA MADRE! 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 8, 2025

En el video también se observa que, pese a que la turista estadounidense admitió que rayó el monolito, se niega a borrar el grafiti, argumentando que no hay ningún aviso en la parte alta del cerro que prohíba hacerlo.

Por su parte, el acompañante de la mujer insiste en que el trabajador tome el marcador con el que se realizó la pinta, esto como una forma de terminar el pleito y poder retirarse del lugar, sin embargo, el vigilante enfatiza en que no pueden retirarse hasta que borren lo que escribieron.

Finalmente, la pareja de turistas estadounidenses accedió a usar una piedra para intentar borrar el mensaje que dejó. “No voy a borrar lo que otras personas rayaron”, dijo la mujer.

La situación ha provocado malestar entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones para los turistas extranjeros que dañaron la Peña de Bernal. “Cuáles extranjeros... se ven que son de aquí” y “Ojalá hagan algo al respecto con lady ciudadana americana que rayó la Peña de Bernal" fueron algunas de las reacciones de los internautas.