Una grúa colapsó sobre un tramo de la construcción del Viaducto Elevado en Tijuana, Baja California, en la presencia de varios trabajadores.

Medios locales difundieron este jueves un video grabado por un hombre que al parecer intentaba registrar como la cuadrilla estaba trabajando, cuando de pronto los constructores empezaron a correr.

"¡Se cayó el puente!... Todos corrieron, todos corrieron", dice el sujeto asombrado de lo que acababa de ocurrir.

A su vez se escucha un ruido y se observa como una grúa de grandes dimensiones se mueve sin control sobre los trabajadores que intentan salir despavoridos.

La estructura metálica avanza varios metros hasta que de pronto, al final del tramo en construcción, se desploma sobre el viaducto arrastrando otras partes del proyecto.

🏗️⚠️Así fue como colapsó una estructura en el viaducto elevado de Tijuana



➡️Por la tarde del jueves, una lanzadora de dovelas cayó sobre las vigas de la construcción en las inmediaciones del Cañón Zapata. No se reportaron lesionados.pic.twitter.com/p6kCI5Rru8 — Azucena Uresti (@azucenau) August 22, 2025

Finalmente, se dobla y queda colgando sobre los pilares de la vía elevada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido algún reporte que confirme la fecha del incidente que ocurrió en inmediaciones de la colonia Libertad.

¿Dónde queda el Viaducto Elevado Tijuana?

Cabe destacar que esta megaobra se está realizando en la ciudad de Tijuana, la cual colinda con el estado de California.

De acuerdo con el Gobierno de México la construcción de 10 kilómetros de vía permitirá la conexión entre las Playas de Tijuana y el Aeropuerto Internacional de esta misma ciudad.

De la longitud total, 6.6 kilómetros forman parte de una vía elevada, además, tendrá "dos puentes (0.8 km), dos túneles (1.4 km), dos túneles falsos (1.5 km) y un tramo a nivel de terreno natural de 0.2 km".

Las autoridades mexicanas informaron que buscan con esta vialidad buscan "agilizará el tránsito de mercancías de la Aduana de Tijuana" a Estados Unidos.