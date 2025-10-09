TE RECOMENDAMOS

El documental sobre la, Melania Trump, que se centra en su vida y su figura política, se estrenará en la gran pantalla el 30 de enero de 2026, confirmó este jueves Amazon MGM.

'Melania', título del documental, "ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, a través de los ojos de la propia primera dama electa", indicó el estudio en un escrito en redes.

El proyecto se adentra en la vida de la esposa del presidente electo, , "mientras organiza los planes de la investidura, navega por las complejidades de la transición a la Casa Blanca y se reincorpora a la vida pública con su familia", agregó.

Melania Trump ejerce de productora ejecutiva del documental, que está dirigido por Brett Ratner, un cineasta conocido por la saga 'Rush Hour' y por las acusaciones de mala conducta sexual en su contra al inicio del movimiento 'Me Too', en 2017.

El documental supone un paso más en la apertura de la primera dama estadounidense al público después de que esta publicara su primer libro de memorias a finales del año pasado.

