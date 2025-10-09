TE RECOMENDAMOS

Aunque en algunas entidades del país han intentado evitar que tanto los "viene viene" o la ciudadanía aparte para usarlos o cobrar como estacionamiento, aún hay quienes no lo tienen claro.

es una de ellas debido a que fue grabada golpeando a un hombre con una escoba metálica de jardín por estacionarse en "su banqueta", pese a que este no obstruía su entrada.

¿Quién es Lady Coladera?

De acuerdo con un video viral, Lady Coladera es una mujer que confrontó a un hombre a golpes en la calle por que según su auto tapaba su coladera y con ello, le impedía limpiarla.

El hombre grabó parte de los reclamos que le hizo la mujer que vestía chamarra rosa y el cepillo de una escoba metálica en una mano.

Inicialmente, la señora acusó al conductor de estacionarse frente a la entrada de su casa, pero este la cuestionó y mostró que no era correcto lo señalado.

Al seguir la discusión, el hombre, de quien sólo se escucha su voz, empieza a alejarse de la mujer cuando esta se le acerca con un gesto y tono que parecía molesto.

"La coladera que está ahí, usted la está obstruyendo. No me deja quitar la basura", dice.

Dado a que al parecer el sujeto no respondió u actuó como ella esperaba, se le fue a los golpes con la escoba y a insultarlo.

"No me estes ching...", dice "Lady Coladera", mientras se ve la imagen borrosa por el movimiento del que graba.

Al final se corta la imagen mostrando los pies del hombre estando parado a un costado del auto y con la llave en mano.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los involucrados, la fecha y lugar de lo ocurrido.

No obstante, eso no ha detenido que en redes sociales se abra el debate en dos vertientes:

  1. Si "Lady Coladera" tiene derecho a pedir que no se estacionen fuera de su casa
  2. Si fue exagerada la reacción de la mujer al golpear al hombre
