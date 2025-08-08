Javier “Chicharito” Hernández volvió a causar polémica en redes sociales después de que compartiera un video en el que parece burlarse de la situación que vivió hace unos días, en la que fue señalado de hacer comentarios machistas. En esta ocasión el jugador de Chivas utilizó nuevamente su cuenta de Instagram para presumir que tiene novia y dejar en claro que “sí existe la mujer que lo aguanta”.

A mediados de julio, el Chicharito se volvió tendencia y miles de personas se lanzaron en su contra luego de decir que “las mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible”. También, el deportista fue señalado por burlarse de las mujeres ya que en un video dijo lo siguiente: “Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal... interesante”.

Tras el escándalo, varias marcas que trabajan con el futbolista se deslindaron de sus comentarios, por lo que el Chicharito tuvo que salir a pedir disculpa; dijo que lamentaba la molestia que sus palabras habían causado. “Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, aseguró.

Sin embargo, el delantero volvió a encender las redes ya que hace unas horas compartió un video en el que dice que, pese a que lo señalan por su forma de pensar sobre los roles de género, tiene novia y lo “aguanta”.

“Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito... interesante", dijo el futbolista mientras sonreía y mostraba un ramo de flores.

Las criticas antes estas palabras del jugador de Chivas no se hicieron esperar y nuevamente el video generó miles de comentarios contra él. “Ay qué flojera”, “Más videos que goles”, “Javier, ¿ya vas a jugar? Sino para dejar de pagar mi chiva bono”, “Ponte a jugar bro”, “Y si en vez de hacer tantos videos, metes muchos goles” y “Entonces, ¿cobras un sueldo millonario, por vivir del pasado? ¡INTERESANTEEE!”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Hasta el momento, Chicharito no ha jugado en el torneo Apertura 2025 y la afición de las Chivas ya le reclama por su desempeño desde que volvió al fútbol mexicano en febrero de 2024, debido a que sólo ha anotado tres goles.