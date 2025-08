Luego de haber protagonizado una de las más grandes y mediáticas polémicas recientemente por sus comentarios machistas, Javier ‘Chicharito’ Hernández reapareció en redes sociales con un video en plena plática con una terapeuta.

El jugador de las Chivas compartió un nuevo video en sus cuentas oficiales hablando con la psicóloga y coach María Gómez sobre el escándalo que desató por sus comentarios machistas, en torno a que las mujeres deben estar siempre lideradas por un hombre proveedor y hacerle honor a su masculinidad.

Tras haber sido cancelado en redes sociales, e incluso después de haber perdido su patrocinio con Adidas, el jugador se dio a la tarea de analizar su discurso a favor de los hombres y la masculinidad precisamente con mujeres expertas en el tema y en la energía femenina.

En la charla, Chicharito le preguntó si se sentía ofendida por lo que dijo tal y como se sintieron las mujeres que vieron sus polémicos videos anteriores, a lo que Gómez contestó que no porque sus comentarios se habían malinterpretado.

La experta señaló que no se ofendió y que los comentarios de Javier habían sido sacados de contexto porque las personas sólo se enfocaron en los temas de roles de género y las tareas domésticas en lugar de todo su discurso.

El jugador mexicano señaló en la plática que no fue su intención ofender a las mujeres con sus comentarios y opiniones, sino que quiso exponer el tema que genuinamente le interesa y analizarlo abiertamente entre su público.

Por el contrario, según dijo, el objetivo de Chicharito en torno a sus comentarios era exponerse como una persona “real”, pero terminó siendo crucificado por sus opiniones.

“Perseguimos una idea de perfección inhumana, y cuando alguien se atreve a ser real, lo crucificamos. Olvidamos que lo más valiente no siempre brilla, a veces simplemente es... ser uno mismo”, escribió Hernández sobre la charla.

“Me estoy atreviendo a que la gente conozca a Javier, que aún hay Chicharito. Que ha pasado cosas dolorosísimas, que mucha gente cree que por tener fama y dinero no nos debería suceder”, apuntó el jugador.

“Lo más reconfortante es, primero que estoy aprendiendo mucho, segundo, que yo no buscaba esto para que todo el mundo estuviera a mi favor o no. Yo cuestioné un tema que a mí me interesa mucho porque, primero lo quiero aprender porque lo estoy viviendo en carne propia y por más doloroso y duro que lo esté viviendo, mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y ser de una manera falso”, agregó.

Chicharito se justificó en la plática con la experta diciendo que sus propias experiencias de vida lo habían acercado a este tipo de debates y reflexiones.

En la misma charla, la estrella del Rebaño Sagrado aclaró que no es un deudor alimentario como se le ha señalado de ser desde que se separó de su pareja Sarah Kohan, con quien tuvo dos hijos.

Asimismo, aclaró que tiene relación con los niños y pasa el tiempo acordado con ellos; añadió que no hablará más del tema por respeto a su ex y su familia.