El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, máximo goleador de la selección mexicana de futbol, aseguró que si no anota un tanto más, eso no va a cambiar su exitosa carrera como jugador.

"Imaginémonos que no hago ningún gol más con Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, no cambiará el pasado", comentó en un vídeo en redes sociales el delantero, integrante del equipo de México en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

A los 36 años, 'Chicharito' está lejos de su mejor nivel, con apenas 290 minutos jugados en el presente torneo Apertura del futbol mexicano y un gol en el pasado Clausura.

El atacante es considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, con buenas actuaciones en e l Manchester United, de la Liga Premier; el Real Madrid, de Laliga; el Bayer Leverkusen, de la Bundeliga; el West Ham, de la Premier, el Sevilla, de LaLiga; y Los Angeles Galaxy, de la MLS.

Por su poco aporte al Guadalajara ha recibido crítica de los medios, ante lo cual aceptó ser el villano de una historia mal contada. "No estoy en contra de ellos (los medios), solamente pensamos diferente y la prensa no me conoce por más que ellos crean. Necesitan vender y lo que más sigue vendiendo es la polémica", dijo.

'Chicharito' aceptó que no está en su mejor momento de forma, pero elogió cómo ha crecido el Guadalajara.

"Chivas llegó a una semifinal en mi primer torneo y yo no andaba al 100. Las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro", concluyó.

Hernández fue firmado por las Chivas, equipo con el que debutó en Primera división, con la idea de aprovechar su talento en la delantera. Aunque el jugador no ha respondido a las expectativas, el cuadro del entrenador argentino Fernando Gago aparece octavo de la tabla con la cuarta mejor ofensiva