Selena Gomez celebra su boda con Benny Blanco hoy sábado 27 de septiembre, pero se encuentra muy preocupada por un detalle que no esperaba que sucediera: se reveló que la cantante está “desesperada” y estresada” porque su mejor amiga Taylor Swift arruine la celebración de su matrimonio, ya que teme que le robe toda la atención ahora que la famosa se comprometió con Travis Kelce.

Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, se casarán este sábado en Santa Bárbara, California, de acuerdo con información del portal TMZ. A la boda asistirán varios famosos, incluidos Steve Martin, Paul Rudd, y Martin Short, quienes son sus compañeros de reparto en la serie Only Murders in the Building.

Pero en este día tan importante no podía faltar una de las mejores amigas de la intérprete de “Love You Like a Love Song”: Taylor Swift, con quien tiene una amistad de varios años y quien la ha apoyado en sus más duros y oscuros momentos a lo largo de su vida.

A pesar de que Selena quiere mucho a Taylor, una fuente cercana reveló que Gomez está preocupada de que su amiga le robe el protagonismo y los titulares en el día más importante de su vida. “Selena está desesperada porque su boda sea un gran evento, pero ahora nadie habla realmente de ello porque están demasiado obsesionados con el compromiso de Taylor y Travis”, compartió la fuente.

Añadió: “No le gusta sentirse inferior. Está contenta por Taylor, pero le da pena que la releguen a un segundo plano; al menos, eso es lo que siente (…) y por mucho que Selena respete y ame a Taylor, siente envidia porque todo lo que toca parece tan perfecto”.

Aunque la ex estrella de Disney está emocionada de que ella y Swift hayan encontrado a su “príncipe azul”, quien por fin las haga tener su “final feliz”, Selena cree que el compromiso de su amiga tocó una fibra sensible para ella, ya que podría ser opacada por la cantante de “Shake It Off”.

Taylor Swift hides under umbrellas as she arrives for BFF Selena Gomez’s wedding https://t.co/bbxVRtYDto pic.twitter.com/oNSYMXR92V — Page Six (@PageSix) September 27, 2025

También, se informó que Selena Gomez está muy estresada debido a que se filtraron detalles de su boda en las últimas semanas, situación que la obligó, junto con Benny Blanco, a aumentar la seguridad para el evento: “Estaba muy molesta porque los detalles se filtraron con meses de anticipación y le preocupa que muchos invitados de renombre puedan no asistir debido a sus horarios”, contó el informante.

De acuerdo con Hola Magazine, los novios no han revelado la dirección en la que se llevará a cabo la boda, por eso, los invitados serán transportados en autobuses desde sus hoteles hasta los recintos. TMZ dio a conocer que se espera la asistencia de más de 170 personas.