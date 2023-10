Octubre ya abrió sus puertas para festejar el mes más escalofriante del año y la Ciudad de México está preparada para celebrarlo con una amplia variedad de eventos, desde La Leyenda de la Llorona hasta la anual Marcha Zombie. Si lo tuyo no es el terror, también habrá actividades recreativas como el Maratón Canino 2023.

Además, podrás rendir homenaje a las tradiciones mexicanas con gastronomía, caracterizaciones, flores y artesanías representativas para festejar Día de Muertos y espectáculos llenos de miedo para no olvidar Halloween en la capital del país.

Si no sabes qué hacer en este mes, quédate, aquí te contamos.

¿Qué hacer en CDMX en octubre?

La Llorona en Xochimilco

En los embarcaderos de la Alcaldía Xochimilco, podrás disfrutar de una amplia variedad de espectáculos a través de sus tradicionales trajineras. Aunque se han caracterizado por escenificar la Leyenda de la Llorona, también tendrán eventos sobre La Leyenda del Nahual, Brujas, El Mictlan y la Leyenda del Gran Canal.

Algunos embarcaderos darán inicio a sus actividades a partir del 13 de octubre, no te pierdas los detalles a través de los sitios oficiales de la Alcaldía Xochimilco.

Ya comenzó la temporada cuando el llanto de La Llorona recorre la zona lacustre de #Xochimilco🌳🛶🌙. Con cada alarido se te eriza la piel, ¿te lo vas a perder?



Conoce su leyenda en el Embarcadero Fernando Celada📍.



🎟️Consulta toda la información en https://t.co/CXTiW8Pxr1

Festival del Pan de Muerto y la Calabaza

Si lo tuyo es la comida, no te puedes perder el Festival del Pan de Muerto y la Calabaza, donde podrás degustar diferentes técnicas gastronómicas sobre la elaboración de este pan tradicional mexicano, desde azucarado hasta relleno de nata o chocolate.

La cita es en Bonito tianguis en la colonia Roma los días 14 y 15 de octubre con un costo de recuperación de 20 pesos, además, podrás aprender a cocinar tu propio pan de muerto con los diferentes talleres que ofrecen.

Marcha Zombie 2023

La Marcha Zombie 2023, también conocida como ‘’Zombie Walk’’, es un recorrido que se realiza cada año en la Ciudad de México con la promesa de reunir la mayor cantidad de ‘muertos vivientes’

Este año, de acuerdo con los organizadores en su cuenta de X (antes twitter), los participantes que vayan mejor disfrazados podrán ganar premios de hasta 50 mil pesos, sin embargo, es necesario que para ser tomados en cuenta lleven donativos como arroz o frijoles para ser dados a la caridad.

La cita es el 21 de octubre a las 10:00 am en el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino. Si aún no sabes cómo ‘zombificarte’, no te preocupes, el día del evento habrá maquillistas profesionales que ofrecerán sus servicios.

La Zombie Walk regresa a la CDMX

Los zombies recorreremos las calles infectando con valores y recaudando donativos para nuestra causa social, ¡No olvides traer un kilo de arroz o frijol! Este año tendremos:

+ "Premio Zombie Walk" a los mejores Zombies, con 50mil pesos en…

+ “Premio Zombie Walk” a los mejores Zombies, con 50mil pesos en… pic.twitter.com/7T5TlA7BhH — Marcha Zombie (@MarchaZombieMx) September 28, 2023

Desfile de Alebrijes Monumentales 2023

El Desfile de Alebrijes, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) en colaboración con la Secretaría de Cultura, rinde homenaje a una de las artesanías mexicanas más famosas de todos los tiempos. Un alebrije es una figura colorida que reúne elementos de diferentes animales (reales o imaginarios) para crear un ejemplar fantástico mediante la técnica de cartonería.

La cita para observar esta tradición de tamaño macro es el 21 de octubre a las 12:00 horas en el Zócalo para culminar el recorrido en el Ángel de la Independencia. Si no puedes asistir, no te preocupes, permanecerán en Avenida Paseo de la Reforma hasta el 5 de noviembre.

¡Iniciamos octubre, el mes de los Alebrijes #enelMAP!

¡Estamos a pocas semanas del 15° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales!✨

📅Nos vemos el sábado 21 de octubre a las 12 horas.

👉Iniciaremos en el Zócalo de la #CDMX.

¿Nos acompañarás?🥳



➡️https://t.co/WEzpcwMvyY pic.twitter.com/U2UvInTB3R — Museo de Arte Popular (@map_mexico) October 1, 2023

Mega Procesión de Catrinas 2023

La Mega Procesión de Catrinas es uno de los espectáculos más esperados por los capitalinos desde su primera participación en el 2014, ya que conmemora y celebra la tradición del Día de Muertos en México con maquillaje, flores y música.

Para este año se tiene planeada para el 22 de octubre a las 5:30 pm con un itinerario que contempla el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Avenida 5 de mayo y como llegada final el Zócalo de la Ciudad de México.

El recorrido es abierto al público en general de forma gratuita, puedes asistir con toda tu familia.

Festival Gastronómico y Cultural Cempasúchil

Con una mezcla de gastronomía, música y artesanías se llevará a cabo el primer Festival Gastronómico y Cultural Cempasúchil en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde más de 50 restaurantes ofrecerán sus recetas culinarias para festejar el Día de Muertos y representantes artísticos realizarán espectáculos teatrales para los asistentes.

No te pierdas esta muestra cultural del 27 al 29 de octubre a las 10:00 am. También podrás comer gratis, ya que regalarán cerca de 2 mil panes de muerto a los visitantes. ¡No te lo pierdas!

Oktoberfest

A pesar de que octubre se caracteriza por ser un mes lleno de eventos que festejan Día de Muertos y Halloween, en la Ciudad de México también se tienen eventos fuera de la temática.

Disfruta del Oktoberfest, fiesta tradicional alemana también conocida como ’Festival de la cerveza’, donde los asistentes podrán degustar cervezas, salchichas bratwurst y pretzels para festejar la cultura del país germánico.

La cita es del 20 al 22 de octubre en el Restaurante Campo Marte con costos que van desde los 250 pesos. A pesar de que el evento se caracteriza por la presencia de bebidas alcohólicas, también podrás degustar platillos típicos de la región en compañía de toda tu familia.

Maratón Canino

Si te apasionan los perritos, asiste con el tuyo al Maratón Canino 2023 que se llevará a cabo en la Alcaldía Coyoacán, en donde de la mano de tu compañero fiel podrás recorrer 5 kilómetros y concursar por los premios para los primeros 10 lugares. Adicional a la carrera, se realizarán campañas de esterilización, desparasitación y vacunación.

La cita es el domingo 29 de octubre a las 8:00 am para el registro previo y a las 9:00 dará inicio, recuerda que pueden participar lomitos de todos los tamaños, el único requisito es que siempre lleven correa.