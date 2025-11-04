Cada 11 de noviembre, Estados Unidos se detiene para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han servido en sus Fuerzas Armadas. El Veterans Day, o Día de los Veteranos, es una fecha profundamente significativa que reconoce el sacrificio, la valentía y el compromiso de quienes han defendido al país, especialmente en tiempos de guerra.

¿Qué se celebra en el Veterans Day?

El Día de los Veteranos honra a todos los militares que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tanto en tiempos de paz como de conflicto. A diferencia del Memorial Day, que recuerda a quienes murieron en servicio, el Veterans Day celebra a los veteranos vivos, agradeciéndoles por su dedicación.

Durante esta jornada, se realizan desfiles en todo el país, se colocan banderas en las tumbas de soldados y se llevan a cabo ceremonias conmemorativas. La más emblemática es la que se celebra en la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, encabezada por el presidente en turno.

¿Cuándo se celebra en 2025?

En 2025, el 11 de noviembre cae en martes. Este ajuste permite que los trabajadores federales tengan el día libre, aunque para el resto de los empleados dependerá de la política de cada empresa.

Si un trabajador federal debe laborar ese día, tiene derecho a recibir el doble de su salario.

¿Por qué es tan importante esta fecha?

Estados Unidos cuenta con más de 16.2 millones de veteranos, lo que representa aproximadamente el 6.2% de la población adulta. Muchos de ellos han participado en conflictos clave como:

La Guerra de Vietnam (33.6%).

La Primera Guerra del Golfo (24.4%).

La Segunda Guerra del Golfo (26.3%).

La Guerra de Corea (4.1%).

Estos datos, proporcionados por la Oficina del Censo, reflejan la magnitud del servicio militar en la historia reciente del país.

Origen del Veterans Day

La celebración comenzó en 1919 como el Día del Armisticio, conmemorando el fin de la Primera Guerra Mundial. El armisticio fue firmado el 11 de noviembre a las 11:00 horas, dando origen a la tradición de celebrar en esa fecha.

En 1938, el Día del Armisticio se convirtió en feriado oficial. Posteriormente, en 1954, el Congreso decidió ampliar el homenaje a todos los veteranos de guerra, cambiando el nombre a Veterans Day.

Aunque en algún momento se intentó mover la fecha para crear fines de semana largos, en 1975 se restauró el 11 de noviembre como día fijo de conmemoración.

Tradiciones del Veterans Day

Además de los desfiles y ceremonias, muchas familias colocan pequeñas banderas estadounidenses en las tumbas de sus seres queridos que sirvieron en el ejército. Esta tradición refuerza el respeto y la gratitud hacia quienes han defendido la nación.

La Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza la ceremonia principal, fue establecida en 1921 para honrar a un militar sin identificar que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de todos los soldados caídos sin nombre.