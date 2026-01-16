TE RECOMENDAMOS
La Jornada 3 del torneo Clausura 2026 arranca este viernes con encuentro entre Mazatlán vs Monterrey en el Estadio El Encanto, pero la disputa de puntos para avanzar en la tabla de la Liga MX se alargará todo el fin de semana.
Encuentra los mejores lugares para los partidos del Club América aquí a través de StubHub
Lista de partidos de la Jornada 3 de la Liga MX 2026
Las Chivas del Guadalajara recibirán este sábado en su casa a los Gallos del Querétaro buscando mantenerse arriba en la tabla de posiciones de la Liga.
- Chivas vs Querétaro
- Sede: Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco
- Horario: 5:04 de la tare
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
El tercer partido del Rebaño Sagrado lo podrás ver EN VIVO en México a través de streaming
- Amazon Prime
También se enfrentará los Rayados del Necaxa vs Rojinegros del Atlas.
- Necaxa vs Atlas
- Sede: Estadio Victoria, en Aguascalientes
- Horario: 5:00 de la tarde
- Fecha: sábado 17 de enero 2026
Programa tu 14 de febrero y compra aquí tus boletos para el clásico Chivas vs América
Los Diablos rojos del Toluca llegarán como visitantes a la casa de los Tigres
- Tigres vs Toluca
- Sede: Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza
- Horario: 7:00 de la noche
- Fecha: sábado 17 de enero 2026
El Atlético de San Luis buscará repetir su victoria ahora ante los Cholos del Tijuana, luego de ganarle 2-0 en suc casa al Club América el pasado miércoles.
- Tijuana vs San Luis
- Sede: Estadio Caliente, en Tijuana
- Horario: 9:06 de la noche
- Fecha: sábado 17 de enero 2026
La racha de juegos de la Jornada 3 de este domingo 18 de enero estará en marca por tres partidos marcados en el calendario oficial de la Liga MX
- Pumas vs León
- Santos vs Juárez
- Pachuca vs América
[Publicidad]