La Jornada 3 del torneo Clausura 2026 arranca este viernes con encuentro entre Mazatlán vs Monterrey en el Estadio El Encanto, pero la disputa de puntos para avanzar en la tabla de la Liga MX se alargará todo el fin de semana.

Lista de partidos de la Jornada 3 de la Liga MX 2026

Las Chivas del Guadalajara recibirán este sábado en su casa a los Gallos del Querétaro buscando mantenerse arriba en la tabla de posiciones de la Liga.

Chivas vs Querétaro

vs Querétaro Sede: Estadio Akron , ubicado en Zapopan, Jalisco

, ubicado en Zapopan, Jalisco Horario: 5:04 de la tare

Fecha: sábado 17 de enero de 2026

El tercer partido del Rebaño Sagrado lo podrás ver EN VIVO en México a través de streaming

Amazon Prime

También se enfrentará los Rayados del Necaxa vs Rojinegros del Atlas.

Necaxa vs Atlas

Sede: Estadio Victoria, en Aguascalientes

Horario: 5:00 de la tarde

Fecha: sábado 17 de enero 2026

Los Diablos rojos del Toluca llegarán como visitantes a la casa de los Tigres

Tigres vs Toluca

Sede: Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza

Horario: 7:00 de la noche

Fecha: sábado 17 de enero 2026

El Atlético de San Luis buscará repetir su victoria ahora ante los Cholos del Tijuana, luego de ganarle 2-0 en suc casa al Club América el pasado miércoles.

Tijuana vs San Luis

Sede: Estadio Caliente, en Tijuana

Horario: 9:06 de la noche

Fecha: sábado 17 de enero 2026

La racha de juegos de la Jornada 3 de este domingo 18 de enero estará en marca por tres partidos marcados en el calendario oficial de la Liga MX