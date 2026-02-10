A más de un mes del fallecimiento de un motociclista en Iztapalapa tras un incidente vial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este martes la detención de Gaby "N" en el estado de Oaxaca por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

En un comunicado, las autoridades capitalinas dieron a conocer que la mujer fue localizada en el municipio de Ejutla de Crespo, en donde bajo coordinación con la fiscalía oaxaqueña ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Tras realizarse su traslado a la Ciudad de México, Gaby "N" fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde un juez determinará su situación legal.

¿Cómo ocurrió el incidente vial en Iztapalapa donde murió un motociclista?

Cabe recordar que el pasado 3 de enero, en redes sociales se difundió un video captado en inmediaciones de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa, en el que se muestra un vehículo azul circulando en la calle y arrastrando debajo de él el cuerpo de un hombre , el cual posteriormente fue identificado.

El incidente vial se habría originado luego de que el coche golpeó a un motociclista, en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente, donde el conductor se dio a la fuga arrastrando con su vehículo el cuerpo de la víctima por varios metros, "lo que provocó su fallecimiento".

Aprehendimos a una mujer identificada como Gaby “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.



Como resultado de la investigación, se acreditó que la víctima, quien…

¿Qué se sabe de la víctima del accidente ocurrido el 3 de enero en Iztapalapa?

Días después, la FGJ confirmó que la víctima se trataba de un hombre de 52 años cuyo cuerpo fue reconocido por sus familiares.

Como parte de las investigaciones abiertas por el delito de homicidio calificado, derivado de las placas de circulación del auto se logró identificar el nombre del propietario bajo el cual está registrado el vehículo involucrado.

Sin embargo, las autoridades en ese momento detallaron que no existía " la certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos ", por lo que continuó con las pesquisas.

Asimismo, informaron que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México hallaron un vehículo abandonado sin placas con las características similares al involucrado en calles del municipio de Nezahualcóyotl, por lo que personal de la fiscalía lo puso bajo resguardo.

En redes sociales, el periodista Carlos Jiménez había señalado a una enfermera de nombre Gaby "N" como la presunta responsable de atropellar y arrastrar al motociclista con su automóvil para luego darse a la fuga.

Fue hasta este martes que la FGJ confirmó la identidad de la presunta responsable.