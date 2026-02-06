Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con el robo a una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), quienes utilizaban uniformes color naranja para simular ser barrenderos y no levantar sospechas.

Durante el operativo, realizado en la alcaldía Iztacalco, se les aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y prendas tipo uniforme, además de un vehículo posiblemente utilizado en otros ilícitos.

Tras tener conocimiento del robo a una vivienda en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, personal de la SSC inició trabajos de investigación e inteligencia, luego de que se reportara que los presuntos responsables vestían ropa similar a la de empleados de servicios urbanos.

Las indagatorias incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, donde se detectó un vehículo blanco relacionado con el delito, en el cruce del Canal de Río Churubusco y avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.

Al notar la presencia policial, uno de los tripulantes arrojó un paquete emplayado y trató de huir. Dos hombres descendieron del vehículo y fueron sometidos.

Durante la inspección, se les aseguraron:

Seis bolsas negras, con aparente marihuana

Cuatro teléfonos celulares

Dos camisolas y un pantalón color naranja

Dinero en efectivo

Un vehículo compacto blanco

Mientras se realizaba la detención, dos mujeres y un hombre intentaron impedir la labor policial, forcejeando con los oficiales, por lo que también fueron detenidos tras controlar la situación.

Las cinco personas detenidas son:

Dos mujeres de 55 y 61 años

Tres hombres de 15, 31 y 38 años

Todos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva familiar, dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo en distintas zonas de la Ciudad de México