Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con el robo a una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), quienes utilizaban uniformes color naranja para simular ser barrenderos y no levantar sospechas.
Durante el operativo, realizado en la alcaldía Iztacalco, se les aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y prendas tipo uniforme, además de un vehículo posiblemente utilizado en otros ilícitos.
Tras tener conocimiento del robo a una vivienda en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, personal de la SSC inició trabajos de investigación e inteligencia, luego de que se reportara que los presuntos responsables vestían ropa similar a la de empleados de servicios urbanos.
Las indagatorias incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, donde se detectó un vehículo blanco relacionado con el delito, en el cruce del Canal de Río Churubusco y avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.
Al notar la presencia policial, uno de los tripulantes arrojó un paquete emplayado y trató de huir. Dos hombres descendieron del vehículo y fueron sometidos.
Durante la inspección, se les aseguraron:
- Seis bolsas negras, con aparente marihuana
- Cuatro teléfonos celulares
- Dos camisolas y un pantalón color naranja
- Dinero en efectivo
- Un vehículo compacto blanco
Mientras se realizaba la detención, dos mujeres y un hombre intentaron impedir la labor policial, forcejeando con los oficiales, por lo que también fueron detenidos tras controlar la situación.
Las cinco personas detenidas son:
- Dos mujeres de 55 y 61 años
- Tres hombres de 15, 31 y 38 años
Todos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con información preliminar, los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva familiar, dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo en distintas zonas de la Ciudad de México
