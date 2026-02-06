El cierre parcial de la Línea 2 del Metro CDMX iniciará a partir del lunes 9 de febrero, debido a obras de rehabilitación y mantenimiento mayor, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad operarán con horario especial entre febrero y mayo, mientras que otros tramos continuarán funcionando de manera regular.

Las modificaciones incluyen cierres anticipados entre semana, suspensión total los domingos en el tramo intervenido y apoyo de unidades RTP para trasladar a los usuarios afectados.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro tendrán horario especial?

Las estaciones que presentarán afectaciones operativas son:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Estas estaciones no cuentan con aparato de vía, por lo que requieren intervenciones profundas para garantizar la seguridad estructural y operativa del servicio.

Horarios de cierre en la Línea 2 del Metro CDMX

Durante el periodo de obras, el horario de servicio se modificará de la siguiente manera:

Lunes a viernes: último tren a las 22:00 horas

último tren a las Sábados: cierre a las 20:00 horas

cierre a las Domingos: cerradas todo el día en el tramo afectado

¿Qué transporte alternativo habrá?

Para reducir el impacto en la movilidad, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio gratuito de apoyo en el tramo intervenido.

Tramos que seguirán operando con normalidad

El Sistema de Transporte Colectivo informó que los siguientes bucles continuarán funcionando en horario habitual:

Tasqueña a Xola

Cuatro Caminos a Pino Suárez

Estos tramos garantizarán el servicio regular para la mayoría de los usuarios de la Línea 2.

¿Por qué se realiza el cierre de la Línea 2 del Metro?

La mandataria capitalina explicó que la Línea 2 es una de las más importantes del sistema, ya que conecta con otras líneas estratégicas, por lo que el mantenimiento estructural es prioritario.

Las obras forman parte de un plan integral de modernización, financiado con un presupuesto federal de mil 500 millones de pesos, rumbo al Mundial, con el objetivo de contar con un Metro más seguro y eficiente.