Donovan Carrillo, patinador jalisciense de 26 años de edad, abanderó este viernes la delegación mexicana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, celebrados en Milán.

El joven deportista se convierte en el segundo mexicano en asistir a dos contiendas de este nivel, y con su carisma y destreza en la pista de hielo las expectativas por ver su desempeño están en aumento.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en los Juegos de Invierno 2026?

De acuerdo con el Calendario Olímpico de Invierno, el jalisciense competirá en patinaje artístico individual-programa corto.

Cuándo: martes 10 de febrero

Horario: 11:30 de la mañana, hora Ciudad de México

Sede: Arena de Patinaje sobre Hielo de Milano

Dónde ver EN VIVO: vía streaming por VIX

Si el deportista mexicano logra calificar entre los 24 mejores patinadores podría pasar a la ronda final, que será:

Fecha: viernes 13 de febrero

Hora: 12:00 del día, tiempo Ciudad de México

¿Contra quién compite el mexicano Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Milán?

Donovan Carrillo, quien quedó en el puesto 22 de los Juegos Olímpicos de Beijing, en esta disputa deportiva buscará subirse al podía de las medallas por lo que tendrá que competir contra:

Yuma Kagiyama , de 22 años, originario de Japón y ganador de la medalla de plata en los juegos pasados

, de 22 años, originario de Japón y ganador de la medalla de plata en los juegos pasados Ilia Malinin, 21 años, nacido en Estos Unidos, en 2025 se coronó como ganador del Campeonato Mundial de Patinaje en Boston

21 años, nacido en Estos Unidos, en 2025 se coronó como ganador del Campeonato Mundial de Patinaje en Boston Kao Miura, de 20 años, japonés que en 2024 quedó octavo en el Campeonato Mundial de Patinaje

En 2024, Donovan quedó en el puesto 15 Campeonato Mundial de Patinaje en Montreal, Canadá, y en 2025 llegó al puesto 11 en Seúl, Corea.

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero, donde cuatro deportistas mexicanos más también participarán.