Este miércoles 13 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un contraste climático extremo en el territorio mexicano.

Mientras algunas regiones enfrentan una sofocante ola de calor, otras deben prepararse para fuertes lluvias que podrían causar inundaciones y deslaves.

VIDEO. ¡MÉXICO SE DIVIDE EN DOS! De 45°C a Inundaciones: El reporte URGENTE del SMN para hoy.

Clima en CDMX y Valle de México hoy 13 de mayo: ¿A qué hora llueve?

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica la presencia de intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 mm.

Por su parte, en el Estado de México, la situación será más intensa, especialmente en la región suroeste, donde se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Además, se prevén vientos con rachas de 30 a 50 km/h que podrían afectar la movilidad en el Valle de México.

En zonas montañosas del Estado de México, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y 5 grados Celsius.

Lluvias Fuertes y Muy Fuertes: Estados en Alerta por Inundaciones

El SMN ha identificado zonas donde las precipitaciones serán de consideración:

Lluvias Muy Fuertes (50 a 75 mm): Únicamente en el norte de Chiapas.

Lluvias Fuertes (25 a 50 mm): Sureste de Jalisco, noreste de Colima, este y oeste de Michoacán, suroeste del Estado de México, Morelos, suroeste de Puebla, norte y este de Guerrero, oeste de Oaxaca y sur de Tabasco.

Chubascos (5 a 25 mm): Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias Aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Atención: Las lluvias intensas podrían generar deslaves, desbordamientos e incremento en niveles de ríos.

Ola de Calor 2026: Temperaturas superiores a 45 grados

A pesar de las lluvias, la onda de calor no cede en el norte y pacífico mexicano. Los estados más afectados serán:

Más de 45°C: Sur de Sonora y norte/sur de Sinaloa.

40 a 45°C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

35 a 40°C: Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Morelos, suroeste del Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Por qué llueve tan fuerte estos días?

De acuerdo con el reporte oficial, esta actividad tormentosa se debe a la interacción de cuatro factores clave:

Un canal de baja presión extendido sobre el territorio.

El constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe.

Altos niveles de inestabilidad atmosférica.

Una masa de aire frío que, al modificar sus características térmicas, choca con el aire cálido y potencia las tormentas.

Contraste de Frío y Heladas: ¿Dónde bajará la temperatura?

En el otro extremo del termómetro, se esperan heladas con temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Durango.

Asimismo, se registrarán temperaturas de 0 a 5 grados en las montañas de Chihuahua, Puebla y Tlaxcala, además del Estado de México.

Recomendaciones: Ante las altas temperaturas, manténgase hidratado y evite la exposición solar prolongada. Por los vientos fuertes (rachas de hasta 70 km/h en el norte), extreme precauciones ante la posible caída de árboles y anuncios publicitarios.