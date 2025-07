La Casa de los Famosos México vuelve a la pantalla chica y lo hace con un elenco que podría resultar muy polémico: en redes sociales se filtró una lista con los nombres de todas las celebridades que supuestamente formarían parte del reality show. Ninel Conde, Paola Suárez y Maryfer Centeno son sólo algunas de las famosas que se integrarían al programa. ¡Checa la lista completa de participantes!

Los fanáticos de La Casa de Los Famosos México están muy contentos ya que solamente faltan unos días para que comience una nueva edición de este exitoso reality show que ha generado toda clase de comentarios por las polémicas que han surgido durante su transmisión.

Wendy Guevara, Nicola Porcella, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Adrián Marcelo, Sergio Mayer y Poncho De Nigris son algunas de las celebridades que han formado parte de La Casa de los Famosos y que han protagonizado los escándalos más sonados del programa de televisión.

Es por eso que los seguidores del reality esperan que esta nueva edición cuente con un elenco lleno de estrellas que den de qué hablar. En redes sociales ya circula una lista de posibles participantes que incluye a famosos que han sido involucradas en escándalos.

¿Quiénes serían los participantes de “La Casa de los Famosos 3”?

De acuerdo con la lista que se filtró en redes sociales, los participantes de la nueva edición de La Casa de los Famosos 2025 serían los siguientes:

Facundo

Alexis Ayala

Ninel Conde

Paola Suarez

Dalilah Polanco

Mariana Botas

El Burro Van Rankin

Maryfer Centeno

Aaron Mercury

Mariziel

Jimena Longoria

Clarissa Molina

Laura León

Aldo de Nigris Jr.

Otros famosos que se rumora también podrían ser parte son Andrés Vaca, Shira Casar y Aleida Núñez.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 3?

Hasta el momento se han revelado los nombres de dos famosos que serán parte de La Casa de los Famosos 3: se tratan de Facundo y Olivia Collins. A través de las redes sociales de dicho reality se dio a conocer la noticia y de inmediato los usuarios reaccionaron al respecto.

¿Quién es Olivia Collins y por qué su entrada a La Casa de los Famosos México 3 genera debate en redes?

El anuncio de que Olivia Collins se integra a La Casa de los Famosos México 3 no fue del agrado de todos los seguidores de dicho programa ya que consideran que la actriz no es muy conocida: “Nadie se emocionó”, “¿Quién es?”, “La Shanik 2 de esta temporada”, “Uyyy esta se va la primera semana” y “Primera eliminada jajajaa y sin nominación!”, escribieron.

Asimismo, los fanáticos cuestionaron que la famosa “no está en edad” para participar en el programa, ya que tiene 67 años. “La casa de los abuelos” y “Mejor hagan la casa de los aburridos, nada bueno”, fueron algunas de las reacciones ante la entrada de Olivia Collins.

Olivia Collins es una reconocida actriz que alcanzó la fama con películas y telenovelas durante las décadas de 1980 y 1990 tales como "Angélica", "Dulce desafío" y "María José"; nació en la Ciudad de México un 11 de diciembre de 1957, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Cuándo comienza La Casa de los Famosos México 2025?

Si eres fanático de este reality show debes estar muy atento ya que faltan tan sólo unos días para que comience: La Casa de los Famosos 3 se estrena el próximo domingo 27 de julio a las 8:30 pm.