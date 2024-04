Ni Dua Lipa se atrevió a tanto. La cantante Thalía demostró que es la gran diva del pop mexicano al brindar un espectacular show en los Latin American Music Awards 2024, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La estrella mexicana interpretó su nuevo éxito “Te va a doler” y deslumbró al lucir un espectacular catsuit plateado de estilo futurístico, armado por piezas. La prenda dejó a la vista su abdomen plano y estilizó su espectacular figura.

Thalía cantó rodeada de bailarines con atuendos plateados pero, sin duda, destacó en cada paso. Dejó suelta su cabellera ondulada y presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, rubor, sombras rosas y abundante gloss en los labios.

“Increíble. Una vez más dejaste a todos con la boca abierta. Por algo eres una leyenda Thalía. Te amamos”, “Sigues siendo una barbie humana”, “Diosa” y “Lo reina que eres” fueron algunos de los comentarios en la galería de fotos publicada en Instagram.

Thalía. (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para la alfombra roja, Thalía usó un catsuit ajustado a su figura de Sadek Majed. La prenda no era discreta y tenía desde un enorme moño en la parte de enfrente hasta guantes y un sombrero. Maquillaron su rostro y el protagonista fue el rubor.

La participación de Thalía en los LatinAMAs se da después de que lanzara “A Mucha Honra”, un álbum donde se inspira en la corriente actual de la música regional mexicana y da nueva vida a éxitos como Amor a la Mexicana.

“A MUCHA HONRA es una celebración de mis raíces mexicanas y del impacto global que tiene nuestra música, hoy y siempre. Son canciones que vienen del corazón y tocan una fibra emotiva en mi corazón de cantante”, escribió en su cuenta de Instagram.

"Es como un círculo que comenzó con ‘Amor a la Mexicana’, siguió con mi disco de banda, y ahora se completa con #AMuchaHonra.Estoy muy feliz de que ya puedan escuchar este álbum que hicimos con tanto amor”, agregó.

De hecho, el sencillo Te va doler lo interpreta a dueto con Eduin Caz. Sin embargo, no a todos sus fans les gustó. “A mi me encanta Thalía pero esto no es lo suyo, si va hacer una rola grupera pues que la haga tal cual, tiene a Eduin Caz es para haberle sacado jugo, de plano esto no le va” y “No le encontré ritmo, mi Thalía. Vuelve al pop”.