Anitta ya se consolidó como una de las reinas de la música en Brasil y con sus éxitos de reguetón llega a todos los rincones del mundo.

Para mostrar su orgullo brasileño, la estrella presumió su bronceado con un diminuto bikini con los colores de la bandera brasileña: verde y amarillo. Un bañador muy similar al que usó la modelo Demi Rose cuando visitó Río De Janeiro.

“Descansando poco y trabajando mucho, porque el equilibrio lo es todo. Y sólo faltan días para el lanzamiento de Funk Generation”, escribió y sumó más de 1.8 millones de likes, así como 17,000 comentarios.

Anitta realizó una sesión de fotos en la cocina. En las fotografías se le ve tomando jugo, buscando comida en el refrigerador y posando para fotos en el espejo. “Qué hermosa”, “Qué mujer” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Las fotos de Anitta llegan después de que incendiara el escenario de Coachella junto a Peso Pluma. Los artistas interpretaron su éxito “Bellakeo” y subieron la temperatura al bailarlo. Miles de fanáticos han pedido que inicien una relación romántica y comentan sobre la posibilidad de que puedan estar juntos. Sin embargo, los cantantes no han dado comentarios al respecto.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta. Photo © 2023 Spread Pictures/The Grosby Group

Anitta dice que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.