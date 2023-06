Hito para el turismo espacial: Virgin Galactic inicia vuelos comerciales 800 clientes ya han comprado boletos a un precio que empezó en 200 mil dls hasta llegar a los 450 mil dls

Virgin Galactic inicia sus vuelos espaciales comerciales, un hito importante para la empresa fundada en 2004 por el millonario británico Richard Branson. (Photo by Jose ROMERO / Virgin Galactic / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Virgin Galactic" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS