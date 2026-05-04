Un sismo sacudió este lunes el centro de México lo que generó alarma entre la población, que salió de edificios y viviendas para resguardarse, constató la AFP en la capital, sin que las autoridades reportaran de momento daños personales ni materiales.

El epicentro del temblor, de magnitud 5,6, se localizó 24 kms al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca (sur), con una profundidad de 9 kms, según reportó el Sismológico Nacional en su cuenta de X tras un anuncio preliminar de magnitud 6.

#Sismo l Tras la activación de la #AlertaSísmica, helicópteros #Cóndores realizan sobrevuelos de supervisión en las cinco zonas de la Ciudad de México. pic.twitter.com/l1f564lXJ7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 4, 2026

En redes sociales circulan videos del momento en que se sintió el movimiento telúrico. Lámparas moviéndose dentro de los edificios y evacuaciones en zonas de trabajo.

Lunes movido😳🚨: Así se sintió el sismo en las oficinas de Grupo Fórmula. pic.twitter.com/NH9NWfxe57 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 4, 2026

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , desde la misma red social.

Sí se percibió, se mecía el edificio moderadamente, pero nada que ver con el de enero.#Tlatelolco, CDMX.

Piso 12.#Sismo #AlertaSísmica pic.twitter.com/ILO7KKAOqM — Alán Palacios (@alanpalacios) May 4, 2026

Tras la activación del sistema de alerta sísmica, vecinos, trabajadores y huéspedes de hoteles del centro de Ciudad de México salieron de estos inmuebles y se ubicaron en explanadas y otros puntos de reunión antes de regresar a sus tareas pocos minutos después, según reporteros de AFP e imágenes de la televisión local.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares?

En redes sociales también se informó que en muchos celulares no se activó la alerta, y en el Estado de México reportan que hubo alerta sísmica que anunciara el movimiento telúrico.

Autoridades aún no informan sobre la falla en los celulares, pese a que el próximo 6 de mayo se realizará el primer simulacro nacional de este año.