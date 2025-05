Si ya recibiste tu tarjeta del programa Comemos Todos Quintana Roo 2025 y te preocupa que no tenga el código CVC como otras tarjetas bancarias, no te preocupes. Aunque parezca incompleto, este plástico está diseñado exclusivamente para usarse de forma presencial, en tiendas autorizadas y con un sistema de seguridad distinto. El CVC no es necesario porque la tarjeta no opera en línea ni en sitios de comercio electrónico, sino que funciona solo con un NIP, el cual tú configuras.

Muchos beneficiarios están confundidos porque esperan que funcione como una tarjeta normal. Pero la tarjeta Comemos Todos es distinta. Aquí lo importante no es el código de tres dígitos, sino el NIP personal, el cual puedes modificar en cualquier cajero del Banco del Bienestar. Esa clave de seguridad es la que usarás cada vez que pagues en la tienda. Esta tarjeta fue diseñada así para proteger el dinero y evitar fraudes por internet.

Con esta tarjeta puedes comprar tu despensa cada bimestre en las dos tiendas autorizadas por la Secretaría del Bienestar: Súper Aki y Willys. Estas tiendas ya están conectadas al sistema del programa y sabrán cómo procesar el pago. Solo necesitas llevar tu tarjeta, saber tu NIP y tener claro el monto que puedes gastar, ya que no es crédito, sino una cantidad fija que se deposita cada dos meses: 1,400 pesos por familia.

Además, si no quieres usar la tarjeta en tienda o si prefieres comprar en mercados locales, puedes retirar el dinero en efectivo directamente en un cajero del Banco del Bienestar. Así puedes usarlo en cualquier establecimiento que acepte efectivo o incluso guardarlo si decides no gastar todo de inmediato. Tienes libertad, pero es importante que tú seas quien controle el dinero, no alguien más.

Repetimos la idea principal: no necesitas un CVC para usar tu tarjeta. Solo necesitas cambiar tu NIP en el cajero, memorizarlo y usarlo como tu clave de seguridad. Este método no solo simplifica el uso, también protege tu apoyo económico ante fraudes digitales, especialmente en zonas rurales o con poca conectividad. Es una forma práctica de asegurar que el recurso llegue directamente a quien lo necesita.

Recuerda que el apoyo también incluye una caja con productos de la canasta básica, que se entrega de manera física. La tarjeta es un complemento para que tú compres lo que necesites, según tu situación particular. Ya sea fruta, carne, leche o productos de limpieza, tú decides cómo usar esos mil 400 pesos. Lo importante es que sigas el procedimiento correcto.

Aquí te dejamos los pasos para usar tu tarjeta sin problemas:

Dirígete a cualquier cajero del Banco del Bienestar.

Inserta tu tarjeta y selecciona la opción para cambiar o asignar NIP.

Crea una clave de 4 dígitos que recuerdes fácilmente.

Acude a Súper Aki o Willys con tu tarjeta.

Al llegar a caja, informa que pagarás con la tarjeta Comemos Todos.

Te pedirán ingresar tu NIP para autorizar el pago.

Si prefieres retirar el dinero, hazlo también desde un cajero del Banco del Bienestar.

Revisa tu saldo en la página oficial del programa: Comemos Todos Quintana Roo

Aprende a proteger tu tarjeta y usar bien tu apoyo

Una de las cosas más importantes al recibir un apoyo social como el de Comemos Todos es evitar que alguien más use tu tarjeta sin tu permiso. Cambiar tu NIP y no compartirlo con nadie es tan importante como recibir el dinero mismo. Si alguien lo sabe, puede gastarlo sin tu consentimiento. Este tipo de detalles marcan la diferencia entre aprovechar el apoyo y perderlo.

También es recomendable no retirar todo el efectivo de una vez si no lo necesitas. A veces, llevar todo el dinero en la bolsa puede ser riesgoso, especialmente si vives lejos del cajero o de la tienda. Administra tus gastos poco a poco y lleva solo lo que vas a utilizar. Recuerda que el dinero es tuyo y está destinado a ayudarte, no a salir corriendo a gastarlo todo.

Otro consejo básico: conserva tu ticket o comprobante de compra, ya sea en tienda o en cajero. Estos comprobantes pueden servirte si llegas a tener algún problema o si en el próximo depósito detectas alguna irregularidad. Tener control sobre lo que haces con tu tarjeta te da más tranquilidad y más poder sobre tu economía familiar.

Si no sabes manejar cajeros o tienes dudas, pide ayuda solo a personal autorizado o a alguien de total confianza. Nunca entregues tu tarjeta ni tu NIP. Si eres persona adulta mayor, asegúrate de que quien te acompañe no tenga acceso libre a tus datos. La confianza está bien, pero la prevención está mejor.

Finalmente, recuerda que el objetivo del programa es garantizar tu acceso a alimentos sanos, variados y suficientes. No gastes el apoyo en productos que no formen parte de una alimentación saludable. Si aprendes a usar bien la tarjeta, sabrás comprar mejor, comer mejor y cuidar el recurso que con tanto esfuerzo ha sido entregado.