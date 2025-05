Para viajar a Estados Unidos, necesitas una visa. Si planeas ir por turismo, debes solicitar la visa B1/B2 en la Embajada o en uno de los nueve consulados en México.

El costo de la solicitud de visa de turista es de $185 dólares. Sin embargo, pagar la tarifa no garantiza que te otorgarán la visa. ¿Por qué?

Todos los solicitantes deben pasar por una entrevista con un oficial consular, quien revisará tus planes de viaje, así como tus datos personales, económicos y laborales proporcionados en el formulario DS-160.

Después de cotejar la información y realizar la entrevista, el oficial consular decide si otorga o no la visa. Las cuatro razones más comunes de rechazo se encuentran bajo las secciones 214(b) y 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Siempre deben justificar la razón del rechazo.

Rechazo por sección 214(b):

No demostraste ser elegible para la categoría de visa. Esto puede ocurrir si no cumples con requisitos como tener un pasaporte vigente o si has violado leyes de inmigración anteriormente.

No demostraste que tienes intenciones de viajar solo temporalmente ni lazos suficientemente fuertes con tu país de origen. Las autoridades temen que te quedes en Estados Unidos después de que expire tu permiso de estancia.

Las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos suficientes con su país de origen cuando demuestra tener un trabajo, casa, familia o razones que lo hagan regresar a su país (en este caso México) después de su viaje a Estados Unidos.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, explican en Travel.State.Gov.

Rechazo por sección 221(g):

La solicitud está incompleta y/o se requiere documentación adicional. Esto ocurre cuando falta información requerida en el formulario DS-160 o cuando la información proporcionada genera dudas al oficial consular. En cualquier caso, deben informarte qué documentos adicionales necesitas presentar para que tu solicitud sea aprobada.

Tienes hasta un año para presentar la información, contando desde la fecha en que te negaron la visa. Si no lo haces durante ese periodo, deberás volver a pagar por una nueva solicitud.

Procesamiento administrativo. Esto significa que no demostraste ser elegible y necesitas un procesamiento adicional para que te otorguen la visa. Te entregarán una carta con instrucciones y podrás verificar tu estatus en la página www.usvisa-info.com.

El tiempo de espera depende de tu caso. Generalmente, tardan menos de 60 días en resolverlo, pero puede extenderse hasta 6 meses.

¿El rechazo de visa es para siempre?

Depende del caso, pero la mayoría de las veces, el solicitante puede volver a aplicar por una visa.

La recomendación es tramitar una nueva solicitud de visa hasta que la situación por la que te la negaron haya cambiado. Por ejemplo, si te rechazaron por no tener un trabajo, solicita la visa cuando ya tengas uno.

¿Necesitas muchos documentos para obtener una visa de turista?

El oficial consular solo te pedirá tu confirmación del formulario DS-160 y el pasaporte durante la entrevista.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Una constancia laboral demuestra arraigo porque indica que tienes un empleo estable en México al cual regresar. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos son prueba de solvencia económica.

Es probable que no necesites presentarlos, pero son una medida precautoria.