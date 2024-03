Al tramitar la visa americana de turista, el primer paso es llenar la solicitud DS-160. Es un formulario electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, diseñado para que los solicitantes de visa americana proporcionen su información personal, de viaje, trabajo, salud y seguridades.

La nombramos el paso más importante al tramitar la visa porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud. Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Mentir en tu formulario DS-160 es iniciar el trámite de visa con el pie izquierdo, pues hay probabilidades de que te nieguen la visa. Pero, además, puedes tener problemas posteriores con las autoridades migratorias.

El abogado de inmigración Julio Oyhanarte dijo, a través de su cuenta de TikTok @InmigraciónTV, que el llenado del Formulario DS-160 no es un juego.

“Si llenas mal ese formulario, si mientes en ese formulario o si no dices lo que tienes que decir, ésa va a ser una declaración que le va a quedar al gobierno estadounidense para siempre”.

“Nosotros acá en Los Ángeles, cuando vamos a la Corte, vemos muy seguido que los fiscales de ICE o los jueces de inmigración, cuando una persona tiene un caso en la corte le dicen: ‘Usted me está diciendo esto, pero acá en el formulario hace 4 años o hace 15 años, usted dijo esto y ahora me dice lo contrario’. Y esas personas a veces pierden su asilo, no pueden conseguir una Green Card o les rechazan la ciudadanía estadounidense”.

Sugerimos que seas honesto y escribas respuestas detalladas para no dar margen a interpretaciones.

Estas son las secciones que conforman el formulario DS-160

1. Información personal

Deberás ingresar tus apellidos y nombres en este apartado. Hazlo tal y como aparecen en tu pasaporte, pues es fundamental que la información coincida.

Guarda tu información cada que termines una sección. Hacerlo evitará que debas comenzar desde cero tu solicitud en caso de que el sistema falle y te saque de la página.

2. Información personal

Te piden seleccionar tu país de origen, así como si tienes otra nacionalidad o si eres residente de un país diferente al que ya indicaste.

Deberás indicar tu número de identificación nacional, que en México es la CURP.

3. Información del viaje

Indica el propósito de tu viaje a Estados Unidos. Selecciona “visitante temporal por turismo” si es el caso.

Selecciona una fecha tentativa de llegada a Estados Unidos, así como la duración que tendría tu estancia. Si aún no tienes definidos los periodos, no te preocupes, pon una fecha estimada.

Aparecerán recuadros para anotar la dirección donde te quedarás en Estados Unidos. Si tienes familiares que viven allá con documentos, puedes anotar su dirección. También puedes escribir la dirección del hotel donde te gustaría hospedarte.

Anota el número y nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Es importante que estos datos sean verdaderos y específicos.

Piden indicar quién pagará los costos del viaje. Si lo harás tú mismo, selecciona la opción “self”.

El apartado te pide informar si viajarás con otra persona e indicar el parentesco que tienes con ella. Deberás anotar su nombre completo.

4. Dirección y teléfono

Esta es la parte donde indicas la dirección completa que tienes en México: calle, ciudad, estado, código postal y país. No olvides señalar si esa dirección es la misma donde puedes recibir correo postal.

Piden tres teléfonos: los dos primeros puedes elegirlos (puede ser el de tu celular y el teléfono de casa). El tercero debe ser el de tu trabajo.

La solicitud DS-160 tiene un apartado para que ingreses las redes sociales que has usado en los últimos 5 años, así como el nombre de usuario con el que te identificas en ellas.

5. Información del pasaporte

Indica si tu pasaporte es regular, la clave con la que se identifica, el país que lo emitió, así como su fecha de emisión y la de expiración. Estos datos son muy importantes, así que verifícalos más de dos veces.

6. Información de contacto

Piden que ingreses los nombres de personas con quien pueden contactarte en Estados Unidos. Si no conoces a nadie, anota organizaciones o el nombre del hotel donde te hospedarás. Proporciona su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

7. Información de tus familiares

Deberás llenar campos con el nombre y fecha de nacimiento de tus padres. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos.

8. Trabajo

Solicitan el sector al que pertenece tu empresa, el nombre y dirección de la misma. No olvides escribir el código postal, teléfono y país.

Hay un espacio para que anotes la fecha en la que iniciaste a laborar en dicha compañía, así como el salario bruto que recibes mensualmente. En un espacio desplegado anota una breve descripción de las actividades que realizas, puedes hacerlo en español.

9. Seguridad parte 1

Los oficiales consulares quieren asegurarse de que no tienes enfermedades transmisibles como gonorrea, tuberculosis o más. Indica si padeces una enfermedad mental o si has sido “adicto a las drogas”.

10. Seguridad parte 2

Las preguntas están orientadas a si el solicitante ha sido arrestado, ha violado la ley o ha estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual. Se contestan con “sí” o “no”.

11. Seguridad parte 3

Preguntan si el solicitante ha participado en espionaje, en actividades terroristas o ha incitado/participado en genocidios, torturas o violaciones a la libertad religiosa.

12. Seguridad parte 4

Deberás contestar si has recibido ayuda para llenar el formulario DS-160. Lo ideal es que el solicitante lo haga por sí mismo, si es mayor de edad. Contesta si has sido deportado de algún país extranjero.

Firma tu solicitud al ingresar de nuevo el número de identificación de tu pasaporte.